Confirmado por la FIFA y la RFEF: este es el dinero que se llevan los canarios Pedri y Yéremy Pino por ganar el Mundial 2026, y la parte que se lleva Hacienda

La Selección Española se ha proclamado campeona del mundo tras vencer 1-0 a la Argentina de Leo Messi. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene dos jugadores, canarios Pedri González y Yerémy Pino, y ha levantado la codiciada copa que pesa más de 5 kg de oro. Además de la gloria deportiva, los futbolistas se llevan un generoso premio económico que asciende a miles de euros gracias al premio de la FIFA y a las primas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El tinerfeño y el de Las Palmas de Gran Canaria han cogido el relevo de David Silva y 'Pedrito'. Los futbolistas canarios han conseguido devolver el mundial a España 16 años después. El centrocampista y el extremo han formado parte de la lista de 26 jugadores que Luis de la Fuente decidió llevarse a Estados Unidos y ahora, se vuelven a las islas con mucho dinero en el bolsillo.

Ganar un Mundial supone entrar en la historia del fútbol, pero también tiene una importante recompensa económica.

La FIFA entrega el mayor premio económico de la historia de los mundiales

La conquista del Mundial 2026 por parte de la Selección Española viene acompañada del mayor premio que la FIFA ha entregado hasta la fecha al campeón del torneo, 50 millones de dólares, unos 44 millones de euros al cambio.

España es Campeona del Mundo / LP

Además, la RFEF también se ha llevado otros 1,5 millones de dólares adicionales destinados a sufragar los gastos de preparación y logística de la competición, por lo que en total, recibirá un total de 51,5 millones de dólares.

Se trata de una cifra histórica que supera en un 19% el premio que obtuvo Argentina tras conquistar el Mundial de Catar 2022, cuando la FIFA entregó 42 millones de dólares al campeón.

Más de 800.000 euros para Pedri y Pino

Aunque el premio lo cobra íntegramente la RFEF, los futbolistas también se benefician gracias a las primas pactadas antes del inicio del campeonato. En el caso de España, la Federación acordó que la plantilla se repartiría el 45% del premio económico recibido de la FIFA si lograba proclamarse campeona.

Con ese porcentaje, cada uno de los jugadores convocados recibirá una prima aproximada de 750.000 euros brutos. Además, tras incluir los incentivos sumados tras la competición, la cantidad podría alcanzar hasta 865.000 euros brutos por futbolista.

Hacienda se lleva una gran parte del dinero

Esta cifra no es la que finalmente llegará a sus cuentas bancarias. Al tratarse de un rendimiento sujeto al IRPF, Hacienda aplicará el tipo máximo correspondiente, el 49%, por lo que el importe neto quedará reducido hasta una horquilla situada entre 390.000 y 450.000 euros, dependiendo de la situación fiscal de cada jugador.

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Alberto Paredes / Europa Press

Además, la Agencia Tributaria también obtiene un importante ingreso gracias a estas primas. Solo por la tributación de los jugadores se calcula que Hacienda recaudará cerca de seis millones de euros.

La Federación también se queda una parte del premio

No todo el dinero que se recibe por ganar el Mundial termina en manos de los jugadores.

La previsión es que la RFEF destine alrededor de 35 millones de euros a proyectos relacionados con el desarrollo del fútbol español, la mejora de instalaciones, el impulso del fútbol base y otras inversiones deportivas.