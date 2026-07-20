Las hipotecas en Canarias aumentan un 16,5% en mayo y superan las 1.500 operaciones
El Archipiélago encadena dos meses de alzas y supera la media nacional, donde el número de créditos descendió un 0,09% en el mismo periodo
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias creció un 16,5% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.502 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, el mercado hipotecario canario encadena dos meses consecutivos de crecimiento y registra un comportamiento más positivo que la media nacional, donde las operaciones descendieron un ligero 0,09%.
En comparación con el mes anterior, la firma de hipotecas sobre viviendas aumentó un 14,8% en las Islas. Además, el capital prestado en abril para estas operaciones alcanzó los 262,53 millones de euros. El dato supone un incremento del 46,26% interanual y un aumento del 33% respecto al mes anterior.
En cuanto a las modificaciones de los préstamos hipotecarios, se registraron 10 subrogaciones al acreedor, es decir, cambios de entidad financiera, y 68 subrogaciones al deudor, vinculadas a cambios de titularidad del bien hipotecado. Además, de las 397 hipotecas que modificaron sus condiciones, 319 correspondieron a operaciones de novación. Por otro lado, durante mayo se cancelaron en Canarias 2.263 préstamos hipotecarios sobre fincas, de los cuales 1.581 correspondieron a viviendas, 54 a fincas rústicas, 608 a fincas urbanas y 20 a solares.
Por comunidades autónomas, Canarias se situó entre los territorios con mejor evolución del mercado hipotecario respecto al año anterior, solo por detrás de Navarra. El Archipiélago registró un crecimiento del 16,52% en el número de hipotecas, frente a incrementos del 33,52% en Navarra y del 9,30% en Cataluña.
En cuanto al importe concedido, Canarias lideró el crecimiento nacional, con un aumento del 46,26% del capital prestado. Estos datos sitúan al mercado hipotecario canario como uno de los más dinámicos del país durante el mes de mayo.
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