Canarias y Aena acuerdan aplazar el cobro a las guaguas en los aeropuertos y abrir un proceso de negociación

El Gobierno de Canarias, Aena, los cabildos de Tenerife y Lanzarote y representantes del sector del transporte acordaron aplazar la aplicación del nuevo sistema de aparcamiento de pago para las guaguas en los aeropuertos del archipiélago y abrir un proceso de trabajo conjunto para revisar su funcionamiento antes de su implantación definitiva.

El acuerdo se alcanzó este martes durante una reunión celebrada en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en la que las partes analizaron el nuevo sistema de acceso y estacionamiento para las guaguas y coincidieron en la necesidad de adaptarlo a las particularidades de los aeropuertos canarios.

Aena se disculpa por la gestión

Durante el encuentro, Aena trasladó sus disculpas por la forma en que se gestionó la implantación inicial del sistema y confirmó que el cobro previsto por el tiempo de espera de las guaguas no se aplicará durante 2026. Las barreras seguirán funcionando únicamente para recoger datos sobre la operativa, que servirán de base para estudiar posibles cambios antes de una eventual implantación a partir de 2027.

Además, se creará una mesa de seguimiento en la que participarán Aena, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares y representantes del sector. Las reuniones se celebrarán entre octubre y diciembre para evaluar los datos obtenidos y acordar los ajustes necesarios.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, destacó que el acuerdo permite abrir un espacio de trabajo conjunto para analizar el funcionamiento del sistema antes de adoptar una decisión definitiva. Según explicó, el objetivo es mejorar la gestión de los aeropuertos sin perjudicar el transporte colectivo ni la movilidad en Canarias.

Fernández recordó que el Gobierno autonómico venía reclamando que cualquier modificación de este tipo se abordara con la participación de las administraciones y del sector, teniendo en cuenta las particularidades del Archipiélago.

También señaló que Aena se comprometió a mejorar la bolsa de espera destinada a las guaguas, incorporando servicios como zonas de sombra y aseos para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores.

Otros integrantes de la reunión

En la reunión participaron también la consejera de Transportes del Cabildo de Tenerife, Eulalia García; el consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez; el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Agustín Espino, y el secretario general de la organización, José Ángel Hernández.

García señaló que el Cabildo de Tenerife había trasladado desde el inicio su desacuerdo con la implantación del sistema sin consenso previo y consideró que el encuentro supone un primer paso para buscar una solución acordada entre todas las partes.

Por su parte, Jiménez valoró positivamente la decisión de suspender temporalmente el cobro mientras se trabaja en un modelo que responda mejor a las necesidades del transporte y de la operativa aeroportuaria.

Los representantes del sector expusieron durante la reunión las dificultades que ha generado el nuevo sistema, entre ellas las retenciones en los accesos, el aumento de los tiempos de espera y el impacto económico para las empresas de transporte. También defendieron que estos tiempos dependen, en muchos casos, del propio funcionamiento de los aeropuertos y no de la actividad de las empresas.

El presidente de la FET, José Agustín Espino, destacó que la participación del sector en la mesa de seguimiento permitirá aportar la experiencia de los operadores para mejorar la organización de los accesos antes de adoptar una decisión definitiva.