Canarias se afianza entre las regiones más caras para vivir de alquiler

El precio del alquiler da señales de moderación en España, pero la presión continúa siendo elevada en Canarias. El Archipiélago cerró el segundo trimestre de 2026 con una subida del 2,1% y un precio medio de 16,22 euros por metro cuadrado al mes, el quinto más alto de todas las comunidades autónomas.

La situación resulta especialmente significativa en Gran Canaria. Mogán y San Bartolomé de Tirajana se encuentran entre los municipios españoles donde alquilar una vivienda cuesta más de 21 euros por metro cuadrado, mientras Telde registró uno de los mayores incrementos trimestrales del país, con un avance del 22,4%.

Los datos reflejan así una realidad desigual. Mientras el mercado nacional apenas varió un 0,1% entre abril y junio, su menor incremento para un segundo trimestre desde 2007, determinadas zonas turísticas y urbanas de Canarias siguen soportando importantes tensiones.

Canarias alcanza los 16,22 euros por metro cuadrado

El precio medio de la vivienda en alquiler se situó en España en 14,79 euros por metro cuadrado al mes en junio, después de aumentar un 2,9% durante el último año, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

Canarias supera esa media nacional en casi un euro y medio. Sus 16,22 euros por metro cuadrado colocan al Archipiélago únicamente por detrás de Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco.

Madrid continúa siendo la única comunidad que rebasa los 20 euros, con un precio de 21,95 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Baleares, con 19,22 euros; Cataluña, con 18,03; País Vasco, con 17,07; y Canarias.

Este nivel de precios supone que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en las Islas costaría, de media, cerca de 1.298 euros mensuales. Se trata de una estimación obtenida a partir del valor medio regional, por lo que la factura puede ser considerablemente superior en los municipios más tensionados.

Mogán y San Bartolomé de Tirajana, por encima de los 21 euros

La presión del mercado resulta todavía más evidente en el sur de Gran Canaria. Mogán alcanza los 21,55 euros por metro cuadrado al mes y San Bartolomé de Tirajana se sitúa en 21,49 euros.

Ambos municipios figuran entre las 15 localidades españolas analizadas por Fotocasa que superan la barrera de los 20 euros. Una vivienda de 80 metros cuadrados rondaría así los 1.724 euros mensuales en Mogán y los 1.719 euros en San Bartolomé de Tirajana, tomando como referencia esos precios medios.

Solo algunos mercados de Baleares, Cataluña y Madrid registran valores superiores. Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación nacional con 25,56 euros por metro cuadrado, seguido de Calvià, con 24,64 euros, y Esplugues de Llobregat, con 24,06 euros.

La presencia de dos municipios grancanarios entre los más caros del país vuelve a mostrar la fuerte presión existente en zonas donde la elevada demanda residencial coincide con una intensa actividad turística.

Telde registra una subida trimestral del 22,4%

Telde protagoniza otro de los datos más llamativos del informe. El municipio experimentó un incremento del 22,4% durante el segundo trimestre, el octavo más elevado entre todas las ciudades analizadas.

La subida sitúa a Telde en una clasificación liderada por Castro-Urdiales, donde el precio aumentó un 40,1%. Le siguen Cuenca, con un 25,6%; Tarifa, con un 25,4%; Almendralejo, con un 25%; El Ejido, con un 24,3%; Los Alcázares, con un 24,1%, y Santa Eulària des Riu, con un 22,7%.

Los cambios trimestrales pueden estar condicionados por la oferta disponible en cada momento, especialmente en municipios donde salen pocas viviendas al mercado. Aun así, el avance registrado en Telde refleja la dificultad creciente para encontrar alquileres a precios asumibles en algunas zonas de Gran Canaria.

En el conjunto de España, el 69% de las ciudades estudiadas registró subidas trimestrales y el 83% presentó incrementos respecto al mismo periodo del año anterior.

El alquiler se frena en España, pero continúa en máximos

A escala nacional, el precio apenas aumentó un 0,1% durante el segundo trimestre. Es el incremento más reducido registrado en este periodo del año desde 2007 y apunta a una moderación después de varios ejercicios de fuertes subidas.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, considera que el mercado ha entrado en una nueva fase. Según explica, la capacidad económica de muchas familias habría alcanzado su límite, impidiendo que la demanda pueda seguir asumiendo encarecimientos tan intensos.

La previsión de la compañía es que durante los próximos meses se produzca una mayor estabilización e incluso descensos en algunos de los mercados que han acumulado más tensión.

Sin embargo, esa moderación todavía no significa que alquilar sea más barato. El precio nacional continúa un 2,9% por encima del registrado hace un año y alcanza los 14,79 euros por metro cuadrado, en un escenario en el que 16 comunidades presentan incrementos interanuales.

Una estabilidad nacional que todavía no alivia a Canarias

Los datos del segundo trimestre ofrecen una aparente tregua en el conjunto del país, pero el efecto todavía resulta limitado para quienes buscan casa en Canarias. El Archipiélago continúa por encima de la media española y algunos de sus municipios se mantienen entre los mercados más caros.

La subida de Telde y los precios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana muestran que la presión no se reparte de manera uniforme. Mientras algunas ciudades españolas comienzan a registrar descensos, buena parte de Canarias continúa afrontando alquileres elevados que consumen una parte cada vez mayor de los ingresos familiares.

La evolución de los próximos meses permitirá comprobar si la estabilización anunciada por el sector llega también a las Islas o si los principales municipios turísticos continúan alejándose de la capacidad económica de sus residentes.