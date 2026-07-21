Ni 15 días ni dinero: la práctica que algunas empresas intentan imponer con las vacaciones y que el Estatuto de los Trabajadores prohíbe

Los trabajadores no tienen por qué ser engañados si reciben presiones o acuerdos irregulares por parte de sus empresas. En algunos casos, los empleadores ofrecen dinero a cambio de reducir los días de vacaciones, una práctica que algunos empleados aceptan sin saber que puede ser ilegal. El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones son un derecho irrenunciable y no pueden sustituirse por una compensación económica, salvo en los casos previstos por la normativa. Además, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha explicado cómo deben actuar los trabajadores ante estas situaciones.

La organización sindical recuerda que este tipo de acuerdos no son válidos cuando suponen renunciar al período mínimo de vacaciones reconocido por la ley. El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales retribuidas son un derecho irrenunciable y que nunca pueden ser inferiores a 30 días naturales al año, salvo que el convenio colectivo o el contrato mejoren esa duración.

Redacción

Desde USO explican la situación con un ejemplo habitual: una empresa plantea al empleado disfrutar únicamente de 15 días de vacaciones y abonar el resto en la nómina.

El sindicato responde con contundencia: "El período de vacaciones es el pactado. El Estatuto dice que en ningún caso las vacaciones serán menos de 30 días naturales y, por supuesto, me tienes que pagar un mes normal cuando las disfrutes".

El descanso no puede cambiarse por dinero

La normativa laboral no considera las vacaciones como un complemento salarial, sino como un mecanismo de protección de la salud del trabajador. Por ese motivo, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que el descanso anual debe disfrutarse de forma efectiva y no puede sustituirse por una cantidad económica.

El objetivo de esta regulación va mucho más allá del salario. Tanto la legislación española como la normativa europea entienden que las vacaciones permiten recuperar el equilibrio físico y mental tras meses de actividad laboral continuada. Si se permitiera vender esos días de descanso, el derecho perdería su finalidad preventiva y pasaría a convertirse en una mera opción económica.

La única excepción en la que sí se pagan las vacaciones

La normativa únicamente contempla un supuesto en el que las vacaciones no disfrutadas pueden abonarse económicamente.

Se produce cuando finaliza la relación laboral y el trabajador todavía tiene días de vacaciones pendientes de disfrutar. En ese caso, la empresa está obligada a incluir esos días en el finiquito, abonando la cantidad correspondiente y cotizando por ella ante la Seguridad Social.

Fuera de esa situación, las vacaciones deben disfrutarse obligatoriamente.