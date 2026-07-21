Del estrés al paseo: cuando el trabajo queda a la vuelta de la esquina

La movilidad laboral en Canarias continúa marcada por el vehículo privado. Siete de cada diez residentes realizan sus desplazamientos cotidianos en este medio, movidos por la comodidad y la rapidez. Mientras, el 27% se traslada a pie, una opción de ahorro económico y de tiempo; frente a un 38% que se mueve en transporte público.

Imane El Boumediani es educadora social y lleva dos meses trabajando a cuatro minutos a pie de su puesto de trabajo en Santa Cruz de Tenerife. Con su empleo anterior su día comenzaba con una hora de conducción hasta La Orotava. En medio del tráfico, el gasto de gasolina y la incertidumbre de no saber si encontraría aparcamiento a tiempo; llegar a su oficina "podía ser todo un estrés desde primera hora del día", describe la joven de 26 años. Eso sí, tras mudarse a la capital y buscar un empleo en la zona sus mañanas suenan diferente: "He ganado en calidad de vida, tengo más calma y tiempo para mí". Como ella, cerca de tres de cada diez canarios ocupados aseguran que su forma más frecuente de moverse es caminando.

José Juan Ramos (64) lleva nueve años yendo a pie a su trabajo. Vive a unos diez minutos del colegio en el que es conserje en Las Palmas de Gran Canaria y todos los días se cocina su desayuno en casa, prepara su talega y sale con calma en su paseo rutinario por su barrio. "Mis mañanas son tranquilas y puedo dormir más", subraya. En ocasiones, cuando tiene turno partido, la cercanía de su hogar le permite almorzar con su familia. Un aspecto que destaca porque, "puedo comer con calma y calentar mi comida".

Precisamente la conciliación familiar y el tiempo libre son dos de los aspectos que más valoran las nuevas generaciones de trabajadores. Aythami Quintana, de 24 años, es entrenador de piragüismo. Para llegar al local en el que da clases tarda unos cinco minutos, "aunque a veces voy en patinete y tardo uno", asegura. Para el joven, una de las claves por las que está más satisfecho durante los entrenos es que enseguida está de vuelta en su casa. "Cuando toca madrugar o salir más tarde es muy cómodo vivir al lado", apunta. De hecho, uno de los aspectos que tuvo en cuenta para aceptar su empleo se basó en la cercanía. Pues bien, "las guaguas siempre van llenas por las mañanas", dice, "y si tuviera que coger una todos los días me lo pensaría a la hora de escoger un trabajo", añade.

Un 30,6% de los canarios tarda una hora o más en llegar al trabajo y solo un 19% menos de 20 minutos

Las diferencias entre desplazarse a pie o depender de un vehículo resultan notables y, en muchos casos, determinantes en la vida cotidiana. Antes de comenzar a trabajar a escasos metros de su vivienda, Ramos formaba parte de ese cerca del 70% de canarios que recurren habitualmente al coche para moverse. "Tenía que asumir un gasto constante en gasolina, el desgaste del vehículo, soportar colas y perder tiempo a diario", relata. Una realidad que no le resulta ajena a El Boumediani, la educadora social reconoce que "llegaba a pagar más de doscientos euros mensuales en combustible", una cifra que, "no compensaba el esfuerzo diario ni el salario".

Este patrón no es anecdótico, sino estructural. Según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), la movilidad en el Archipiélago continúa girando en torno al vehículo privado. Casi siete de cada diez residentes optan por esta alternativa en sus desplazamientos cotidianos, motivados principalmente por la percepción de "comodidad" y "rapidez". En contraste, el transporte público –ya sea la guagua o el tranvía en el caso de Tenerife– se posiciona como la segunda opción más utilizada, con un 38% de usuarios. Caminar, por su parte, representa el 27% de los desplazamientos, aunque en muchos casos se combina con otros medios de transporte.

El predominio del coche evidencia no solo una preferencia individual, sino también las limitaciones del sistema de movilidad actual, donde factores como la accesibilidad, el tiempo y el coste siguen inclinando la balanza hacia el uso del vehículo privado. Por ejemplo, Imane El Boumediani enseguida descartó la guagua para ir a La Orotava. "Tenía que desplazarme en tranvía hasta el Intercambiador de La Laguna. Tardaba más e iba apelotonada durante más de 40 minutos".

En la otra cara de la moneda se encuentran quienes no disponen de alternativa distinta al transporte público. Es el caso de Sandra Alonso. La joven, de 23 años, se desplaza a diario desde San Mateo hasta la capital grancanaria en un trayecto de aproximadamente 40 minutos en guagua. Aunque en su entorno familiar existe la posibilidad de utilizar un vehículo privado, compartido con sus padres, reconoce que en muchas ocasiones no puede recurrir a él y se ve obligada a depender del transporte colectivo para cumplir con sus obligaciones. Eso sí, destaca aspectos positivos: "ya estoy acostumbrada y es un momento en el que aprovecho para relajarme después del trabajo".

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Su experiencia refleja una realidad extendida en el Archipiélago, donde los tiempos de desplazamiento también marcan diferencias significativas en la calidad de vida. Según los datos disponibles en el Istac, los porcentajes más elevados se concentran en dos franjas: un 30,6% de los canarios tarda entre 20 y 39 minutos en llegar a su lugar de trabajo, mientras que otro 30,6% emplea una hora o más en completar el trayecto. Los más afortunados como José Juan, Aythami o Imane, es decir, aquellos que tardan menos de 20 minutos representan el 19,2% de la ciudadanía.