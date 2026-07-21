Dónde repostar al mejor precio este martes en la provincia de Las Palmas: las gasolineras más baratas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,275€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,295€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, martes 21 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación PETROPRIX de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy martes 21 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 1,245€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33, donde se puede encontrar el gasoil a 1,295€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PCAN de Calle San Blas 15 en el municipio de Tías a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,397€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12 de Tías a 1,486€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario en Calle Almirante Lallermand, 31 tiene un precio de 1,318€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Carretera FV-1 km 2, en la estación REPSOL a 1,429€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, martes 21 de julio, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,299€.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,269€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 21 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,295€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,309€ el litro de Gasóleo A en Avenida Escaleritas 112.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, martes 21 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,265€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,275€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,319€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,379€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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