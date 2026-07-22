Alerta empresarial: Madrid quiere quedarse con 100 millones de euros de Canarias

El último día de este mes , Canarias tendrá que devolver 100 millones de euros que Madrid había enviado a las Islas para la descarbonización. Los fondos están adjudicados, pero no hay tiempo para finalizar las obras a tiempo, por lo que las patronales de las Islas demandan una prórroga. De no llegar esta, el dinero volverá al Gobierno central, que podrá utilizarlo como mejor le convenga.

Dicho con suavidad "no tenemos garantizado que regrese a Canarias", explica el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. El discurso que se maneja sottovoce es el de la seguridad en que toda vez que salgan de las Islas esos fondos, nunca más volverán a ser vistos.

Bruselas aplaude

Hasta hace pocas semanas se entendía que los 100 millones de euros retornarían a Bruselas. Sin embargo, las autoridades europeas, tal y como comunicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha felicitado a España por haber cumplido los hitos y objetivos, y ha afirmado que no tiene que devolver un solo euro.

"Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no marcan plazos temporales para la ejecución de proyectos", aclara el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Lo que no se explica el representante empresarial de la provincia de Las Palmas es por qué el Gobierno central no aplica a las comunidades autónomas los mismos criterios que Bruselas con él.

"Los proyectos existen"

La descarbonización es uno de los compromisos que adquirió España con la Comisión Europea (CE) para la llegada de unos fondos que venían a dinamizar uan economía seriamente golpeada por las restricciones sanitarias que tuvieron que adoptarse para poner coto al coronavirus. Y buena parte del dinero que llegó a las Islas ha tenido ese destino.

La fecha tope es el última día de julio porque España tiene que justificar un mes después en la capital belga a dónde ha ido a parar cada euro. "Los proyectos existen", explica Pedro Alfonso. Por tanto, si el dinero está repartido, por mucho que las obras no estén terminadas a tiempo, se han alcanzado los objetivos e hitos.

Perder el tren

Si a España le basta con eso, a las comunidades autónomas también. Más aún cuando mantener la financiación en el Archipiélago suma al objetivo de la descarbonización. "Esperemos que recapaciten y que Canarias no pierda por enésima vez el tren de la sostenibilidad", enfatiza el presidente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La semana pasada, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, afirmó que en el caso de que el Ejecutivo estatal abra la mano y fije una nueva frontera temporal en el final de este año, podría ejecutarse el 70% de los proyectos. "Yo digo que más", sostiene Pedro Ortega.

Daños a las pymes

Las sectoriales del metal de ambas provincias han venido avisando durante los últimos meses del golpe que la pérdida del dinero supondrá para un elevado número de pequeñas y medianas empresas. En un ejercicio de competitividad, estas adelantan el trabajo y esperan a la llegada de la financiación pública para cobrarlo por completo. Si el dinero se marcha a Madrid, perderán esa oportunidad.

Y más allá de esto, la inversión futura también recibirá un duro golpe. Tanto Ortega como Alfonso se preguntan quién se atreverá a partir de ahora a embarcarse en un proyecto financiado parcialmente desde el ámbito público.

Agravio comparativo

También ambos representantes empresariales señalan a los ajustes que desde el Gobierno central se realizaron al final del año pasado para obtener dos años más de plazo en la finalización de determinados proyectos. Entre ellos, el de la búsqueda de energía geotérmica de alta entalpía, centrado en un alto grado en Canarias.

"Lo que estamos pidiendo es que nos apliquen el mismo criterio, ni más dinero ni nada así", señala el presidente de la CCE. Y su homólogo Alfonso explica que no se trata tan solo de pequeñas obras para autoconsumo, por ejemplo, sino que pueden quedarse en la estacada otros "importantísimos como los de varias comunidades anergéticas", algunos de titularidad insular.