CaixaBank y Aider Gran Canaria reconocen cuatro iniciativas emprendedoras
Los proyectos seleccionados se incorporarán al programa formativo 'Tierra de Oportunidades', que conecta a emprendedores rurales de todo el país
CaixaBank y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (Aider Gran Canaria) han resuelto la convocatoria 2026 de ‘Tierra de Oportunidades’, una iniciativa dirigida a impulsar el emprendimiento en las zonas rurales y favorecer la generación de actividad económica y empleo en estos territorios. En esta edición han sido reconocidos cuatro proyectos procedentes de los municipios de Arucas, Valleseco y Artenara.
El programa, promovido por Acción Social CaixaBank en colaboración con Grupos de Desarrollo Rural de toda España, busca apoyar iniciativas emprendedoras con capacidad de generar oportunidades, dinamizar la economía local y contribuir a combatir el reto demográfico en el medio rural. En Gran Canaria, la iniciativa se desarrolla junto a Aider Gran Canaria.
Los proyectos seleccionados en esta edición son Greencan, impulsado por Óscar Fernández, dedicado al cultivo aeropónico de mezclum; Sidras Niebla, de la emprendedora María Belén Rodríguez, especializada en la elaboración artesanal de sidra ecológica; Arte-Gaia Restaurante, proyecto gastronómico de la emprendedora Juana Teresa Gil que apuesta por la cocina tradicional elaborada con productos de proximidad; y Azaenegue Naturalistas, orientado a la divulgación y puesta en valor del patrimonio natural de Gran Canaria.
Los proyectos han sido seleccionados por un comité técnico integrado por representantes de CaixaBank y Aider Gran Canaria, que han valorado aspectos como el potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de cada iniciativa.
En el acto de entrega de los reconocimientos, celebrado en el centro ‘all in one’ Gran Canaria de CaixaBank, participaron la responsable de Acción Social de CaixaBank en Canarias, Olga del Pino, y la presidenta de Aider Gran Canaria, Fina Suárez. Durante la jornada, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos y compartir su experiencia con los asistentes.
Las cuatro iniciativas pasarán a formar parte de ‘El reto de Tierra de Oportunidades’, un programa impulsado por CaixaBank en colaboración con la empresa social Rural Talent, en el que participarán 216 proyectos de toda España. Este espacio de formación, conexión y visibilidad permitirá a los emprendedores fortalecer sus capacidades y ampliar su red de contactos.
El programa se desarrollará entre septiembre y diciembre y planteará a los participantes tres retos formativos. Los 20 proyectos con mejor valoración accederán a la fase final de ‘Tierra de Oportunidades’, donde podrán optar a nuevos premios económicos y a un proceso de mentorización personalizada.
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