Descubre los precios más bajos de gasolina y diésel este miércoles en la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,275€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,309€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Hoy, miércoles 22 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio DISA JINAMAR, Avenida Santa Rita de Casia, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,309€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La estación DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Tías, en la estación PCAN en Calle San Blas 15, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en Tías, a 1,397€ el litro en DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,429€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, en la DISA MACHER, que está a 1,486€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 22 de julio, está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN, donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,379€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, Avenida de Jandía 2, en la SHELL JANDIA, que está a 1,429€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 22 de julio, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, a 1,309€ el litro en la estación DISA RIO CABRAS.

El gasoil más barato lo encontraremos en Puerto del Rosario, en la estación DISA RIO CABRAS en Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, donde el diésel está a 1,319€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,319€ el litro en DISA EL CHARCO en Calle Alfonso XIII 65.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,309€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,329€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación DISA JINAMAR del municipio de Telde en Avenida Santa Rita de Casia ofrece hoy, miércoles 22 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,275€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,329€ el litro en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,379€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/07/2026 8:12:15]