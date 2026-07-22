Endesa destina casi 15 millones de euros a reforzar la red eléctrica de Canarias con el cierre de once anillos eléctricos en tres años

La compañía Endesa, a través de e-distribución, su filial responsable de la red de distribución eléctrica, ha destinado casi 15 millones de euros durante los tres últimos años a diferentes actuaciones para reforzar la infraestructura eléctrica de Canarias. La inversión se ha traducido, entre otras actuaciones, en el cierre de once anillos eléctricos en las islas de Tenerife, Fuerteventura, La Gomera y La Palma, además de la reconstrucción de buena parte de la red dañada por la erupción del volcán Tajogaite en la isla palmera.

Estas intervenciones buscan aumentar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante posibles incidencias y mejorar la continuidad del suministro para miles de usuarios. Las actuaciones también forman parte de la modernización progresiva de la red de distribución, un aspecto clave en un archipiélago con sistemas eléctricos insulares y aislados entre sí.

Qué es un anillo eléctrico y por qué mejora el suministro

Uno de los principales ejes de la inversión realizada por e-distribución ha sido el cierre de anillos eléctricos de media tensión. Este tipo de infraestructura permite que un conjunto de centros de transformación pueda recibir electricidad desde dos puntos diferentes, de manera que, si una de las líneas falla por una avería o por trabajos de mantenimiento, el suministro pueda mantenerse o recuperarse con mayor rapidez a través de una vía alternativa.

En la práctica, este sistema incrementa la fiabilidad de la red, reduce el tiempo de interrupción del servicio y facilita la reposición remota del suministro sin necesidad de que los operarios tengan que actuar físicamente en todos los puntos afectados.

Las actuaciones mejoran la calidad del servicio, aportan robustez al sistema eléctrico y facilitan su mantenimiento

Además, estos anillos hacen que la red sea más resistente frente a incidencias y aumentan su capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas, un aspecto especialmente relevante en territorios insulares expuestos a fenómenos meteorológicos o emergencias naturales.

Tenerife concentra siete de los nuevos anillos eléctricos

La isla de Tenerife ha concentrado la mayor parte de las actuaciones desarrolladas desde 2023, con el cierre de siete anillos eléctricos repartidos entre distintos municipios del norte, área metropolitana y sur de la isla.

Uno de los primeros proyectos se ejecutó entre Los Silos y Buenavista, donde Endesa destinó 420.000 euros para instalar 1,4 kilómetros de cable de media tensión entre las estaciones de El Polvillo y Costa y Pajales. La actuación beneficia a más de 5.000 usuarios del noroeste tinerfeño.

También en el norte de la isla se llevó a cabo el cierre del anillo en La Matanza, con una inversión de 210.000 euros. En este caso se incorporaron 860 metros de nuevas líneas subterráneas de media tensión, mejorando el suministro para alrededor de 1.500 clientes y permitiendo una recuperación más rápida del servicio ante posibles incidencias.

En Puerto de la Cruz, la empresa invirtió 203.000 euros para completar el anillo eléctrico que abastece al casco histórico, la calle Mequinez y la zona de Punta Brava. Los trabajos incluyeron nuevos tramos de canalización para líneas eléctricas soterradas.

Los anillos eléctricos permiten reponer con mayor rapidez y de forma remota el suministro eléctrico ante averías imprevistas

Otra actuación relevante tuvo lugar en Garachico, donde recientemente finalizaron unas obras valoradas en más de 290.000 euros para conectar mediante un anillo los centros de transformación FP Garachico y El Muelle. Según la compañía, la mejora alcanza a unos 5.000 habitantes del municipio.

La Laguna, Tacoronte y el sur de Tenerife también refuerzan su red

Dentro del área metropolitana se completó el cierre del anillo entre Cercado Mesa y Cruz Chica, en La Laguna, gracias a una inversión de 340.000 euros. La infraestructura mejora el servicio para aproximadamente 4.000 clientes.

Por su parte, en Tacoronte se ejecutó una de las actuaciones con mayor alcance. Con una inversión de 385.000 euros, se soterraron más de dos kilómetros de líneas de media tensión y se construyeron cerca de 950 metros de nuevas canalizaciones. La mejora repercute sobre una red que presta servicio no solo a Tacoronte, sino también a zonas como Valle Guerra, Cruz Chica y La Dehesa, alcanzando a unos 160.000 clientes.

En el sur de la isla, el cierre del anillo entre Las Galletas y El Fraile, en el municipio de Arona, supuso una inversión de 250.000 euros. La obra incorporó aproximadamente un kilómetro de nueva línea subterránea de media tensión, reforzando el suministro en una zona con elevada actividad residencial y turística.

Obras realizadas por Endesa en La Matanza, en Tenerife / La Provincia

Fuerteventura mejora la red en una de sus principales zonas turísticas

En Fuerteventura, Endesa ejecutó una de las inversiones más elevadas de este programa con una dotación de 800.000 euros para cerrar el anillo eléctrico que conecta los centros de transformación Estrella de Mar y Urbanización Vapuleo, situados en Solana Matorral (Morro Jable), dentro del municipio de Pájara.

La actuación responde, según la compañía, a una necesidad estratégica del municipio, ya que esta zona concentra una importante actividad turística y ha experimentado un crecimiento demográfico en los últimos años. El objetivo es reforzar la red de distribución y ofrecer un suministro más estable en uno de los principales destinos turísticos del sur de la isla.

Obras del cierre del anillo eléctrico en La Gomera / La Provincia

La Gomera incorpora un nuevo anillo en San Sebastián

Durante 2026 también se desarrolló una actuación en La Gomera, concretamente en Pueblo Don Thomas, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.

La inversión alcanzó los 300.000 euros y permitió conectar seis centros de transformación que abastecen a unos 200 clientes. Como parte de las obras también se renovó y amplió la aparamenta de uno de estos centros, es decir, el conjunto de equipos destinados al control, protección y aislamiento de la instalación eléctrica.

La Palma suma nuevas inversiones tras la reconstrucción por el volcán

Además del cierre de un nuevo anillo en Tazacorte, La Palma continúa siendo la isla que ha recibido el mayor volumen de inversión en redes eléctricas de distribución en Canarias tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

Solo en los últimos años, Endesa ha destinado más de 11 millones de euros a reconstruir las infraestructuras dañadas por la erupción y a modernizar el sistema eléctrico insular.

Entre las actuaciones más recientes figura el cierre del anillo que conecta los siete centros de transformación situados entre Cuesta Cardón, La Esquina y el Hotel Hacienda de Abajo, en el municipio de Tazacorte. La obra, concluida a finales de 2025, contó con una inversión de 165.000 euros e incluyó una nueva línea subterránea de media tensión y la renovación de la aparamenta de uno de los centros de transformación.

Operarios de Endesa hacen trabajos en una torreta en La Palma. / La Provincia

Más de dos años de trabajos para reconstruir la red tras el Tajogaite

La recuperación de la red eléctrica palmera ha requerido un proyecto desarrollado en distintas fases durante más de dos años.

Entre las principales actuaciones destaca la reconstrucción de las redes de media y baja tensión destruidas por la erupción, así como la ejecución de un doble anillado eléctrico que permitió volver a conectar el norte y el sur de la isla mediante una infraestructura más robusta.

Durante este proceso se puso en funcionamiento un nuevo centro de transformación en la zona de Corazoncillo, entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, acompañado por la mejora de 1,6 kilómetros de red en las zonas de José Pons y San Nicolás. Esta actuación contó con un presupuesto cercano a 300.000 euros.

La isla que más inversión ha recibido es La Palma, donde se ha reconstruido gran parte de las redes de media y baja tensión tras la erupción del volcán Tajogaite

Asimismo, se construyó otro centro de transformación en La Condesa, en Tazacorte, junto con 1,5 kilómetros de red de media tensión, con una inversión aproximada de 500.000 euros.

A estas actuaciones se sumó el cierre de otro anillo eléctrico entre La Laguna y Tazacorte, de 1,3 kilómetros, financiado con 400.000 euros, además de una inversión de 750.000 euros destinada a la línea de costa de Tazacorte, donde entró en servicio el centro de transformación Costa y se reconstruyeron 2,4 kilómetros de líneas eléctricas.

Nuevas infraestructuras para reforzar el sistema eléctrico insular

Dentro del proceso de recuperación posterior a la erupción volcánica también se construyeron instalaciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema eléctrico de La Palma.

Entre ellas figura el centro de reparto de Tajuya, además de doce centros de transformación que sustituyen a otros que quedaron completamente destruidos por la lava en los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso.

El nuevo trazado eléctrico reconstruido incorpora además un importante componente de integración paisajística. En total, el proyecto incluye 34 kilómetros de red subterránea, reduciendo el impacto visual de las infraestructuras y mejorando su protección frente a factores externos.