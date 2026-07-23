Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCementerios de Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasGranja de pulpos en el Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin

Baleària se hace con una empresa de Canarias con 500 vehículos y 60 trabajadores

Con la suma de Transportes Intercanarios, Baleària Canarias aspira a tener mayor control sobre la red de transportes terrestres y servicios portuarios

Ferry de la empresa Baleària Canarias

Ferry de la empresa Baleària Canarias / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gabriel Peniza

Gabriel Peniza

Las Palmas de Gran Canaria

La naviera, Baleària Canarias ha formalizado este jueves la adquisición de la empresa Transportes Intercanarios S.A. sumándose a la familia Armas. Con esta operación buscan potenciar su modelo de transporte marítimo integral y afianzar su presencia en el Archipiélago.

"Ofrecer soluciones más eficientes, ágiles y adaptadas a la economía canaria", así lo comunicó Baleària. Esto permitirá a la empresa alicantina tener mayor control sobre la red de transportes terrestres y servicios portuarios, suplementados por una oferta marítima unificada.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, adelanta que la incorporación de Transportes Canarios suma un gran activo a la compañía peninsular. "Un equipo profesional profundamente conocedor del territorio y unos medios especializados que complementan la actividad marítima", señala Utor.

Adolfo Utor, presidente de Baleària

Adolfo Utor, presidente de Baleària / La Provincia

Medio siglo en puertos canarios

La empresa fundada en el año 1976 en Las Palmas de Gran Canaria, dispone de delegaciones en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Transportes Intercanarios desarrolla actividades de transporte de mercancías y manejo de maquinaria y equipos portuarios. Su plantilla tiene al rededor de 60 trabajadores y una flota que asciende a los 500 vehículos, unidades de transporte intermodal, entre otros elementos de carga: cabezas tractoras, plataformas y maquinaria portuaria e isotermos.

Noticias relacionadas y más

Baleària Canarias señala que la adquisición forma parte de un proyecto de "estabilidad empresarial a largo plazo en las Islas Canarias" en el que hacen especial hincapié en la "innovación, la fiabilidad, la puntualidad y la excelencia operativa al servicio de sus clientes", remarca el presidente de Baleària.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  2. Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en una playa de Gran Canaria
  3. Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto
  4. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  5. El Olympiacos cede y la UD Las Palmas cierra el fichaje de Jefté
  6. La anécdota más viral de Ferran Torres con Pedri de protagonista: de buscar al canario a acabar con una caja de ambrosías Tirma
  7. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  8. Ataca a Canarias tras el Mundial y un influencer le da una lección

Víctor Crespo asume la dirección de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI en Iberia

Víctor Crespo asume la dirección de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI en Iberia

El alcalde de Arrecife reclama la sustitución urgente de una tubería tras la nueva avería con aguas fecales en Argana Alta

El alcalde de Arrecife reclama la sustitución urgente de una tubería tras la nueva avería con aguas fecales en Argana Alta

Géiser de aguas fecales en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026

Llegada de Jefté a Marbella para incorporarse a la UD Las Palmas

Baleària Canarias compra Transportes Intercanarios S.A. para potenciar su red logística en las islas

Baleària Canarias compra Transportes Intercanarios S.A. para potenciar su red logística en las islas

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera
Tracking Pixel Contents