Mic, mic: el Coyote deja los caminos y se viene para Canarias con Garfield de la mano

Nuevo desembarco en las Islas de una de las grandes multinacionales de la animación. El estudio francés STIM abre un centro de producción al calor de la Zona Especial Canaria (ZEC) para el que ya busca perfiles y prevé alcanzar el centenar de trabajadores.

Fundado por Félix Ferrand, Jordan Soler y Benoit Gielly, STIM se ha consolidado en los últimos años como uno de los estudios europeos de mayor relevancia y con mayor proyección. Se sienta a la mesa de los grandes referentes de la animación 3D, los efectos visuales y la producción digital para cine, televisión y publicidad del panorama internacional.

Ya activa

Ha participado en producciones como The Girl in the clouds, The Wild Robot, -de Dreamworks, que requirió el desarrollo técnico de varios personajes-, Garfield, Shogun o Coyote vs. Acme. La actividad en las Islas ya ha comenzado con los primeros 60 empleados, pero el plan de crecimiento contempla pasar del centenar en los próximos dos años

Tiene sedes en Francia y Bélgica. La evolución ha conducido a la compañía desde la especialización en personajes hasta el desarrollo completo de proyectos de animación y VFX.

Talento y ecosistema

La decisión de instalarse en Canarias responde a la necesidad de ampliar capacidad productiva en un entorno competitivo. Los trabajos de prospección realizados por los responsables de la compañía ha determinado la existencia en el Archipiélago de talento, seguridad jurídica, conectividad y la existencia de uno de los ecosistemas de artes digitales que más crece en Europa.

Amélie Houpline, consejera delegada de STIM Tenerife, describió la operación como "una etapa estratégica" en el devenir de la compañía. "Hemos encontrado aquí un entorno que reúne talento, un gran potencial de desarrollo y una comunidad creativa dinámica, lo que nos permite ampliar nuestra capacidad de producción sin renunciar a la excelencia artística y técnica que define nuestra identidad", añadió.

Una imagen de Garfield. / LP / DLP

"Vocación de permanencia"

La primera ejecutiva de la compañía descartó un carácter limitado o efímero para esta aventura. "Nuestra ambición no se limita a producir proyectos internacionales desde las Islas. Queremos construir un estudio con vocación de permanencia, generar empleo altamente cualificado y contribuir al desarrollo del ecosistema canario".

En esa misma línea, se refirió a la explosión que la industria de la animación está teniendo en el Archipiélago, que, en su opinión, "reúne todas las condiciones para convertirse en uno de los principales polos europeos de la industria de la animación. Estamos especialmente ilusionados por formar parte de esta aventura y por contribuir a esta nueva etapa de crecimiento y desarrollo del sector.”

Selección de perfiles

La oferta de empleo tiene sus puertas abiertas de par en par. Se buscan artistas modeladores de personajes, modeladores de sets y props, artistas lookdev de sets y props, y supervisores lookdev, además de otros puestos. La relación completa puede verse en la web del estudio https://www.stimstudio.com/en/careers/ , desde donde también pueden hacerse llegar las solicitudes.

Para el presidente de la ZEC, Pablo Hernández, la llegada de STIM confirma el cambio de escala que está viviendo la industria creativa en las Islas gracias al ecosistema de empresa y el impulso de instituciones como la que preside con el apoyo de los cabildos, Proexca, ICEX o el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

Decenas de estudios

“Hace apenas unos años no existía una industria de animación en Canarias. Hoy contamos con decenas de estudios, cerca de 2.000 profesionales y proyectos para algunas de las mayores compañías de entretenimiento del mundo", expuso Hernández.

"La llegada de STIM se suma a la continua noticia de hitos en la animación del último año, y demuestra que el Archipiélago ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada dentro de la industria internacional de la animación”, continuó.