Encuentra la gasolina y el gasoil más baratos este jueves en Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 23 de julio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PCAN GIL de Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,328€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,329€ el litro en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1, donde la gasolinera SHELL MERCALASPALMAS tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación DISA JINAMAR de Telde, Avenida Santa Rita de Casia en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia en Telde a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La estación SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia del municipio de Telde a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, jueves 23 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,379€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,379€.

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,429€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,489€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría en Carretera General del Norte km 16,1 tiene un precio de 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy jueves 23 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,285€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,317€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,328€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,338€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, la estación de servicio DISA RIO CABRAS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,385€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 23 de julio, está en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 a 1,245€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

El diésel más barato está en SHELL MERCALASPALMAS, a 1,329€ el litro, situada en Carretera Custa Ramón km 1. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ESCALERITAS que ofrece el gasoil a 1,349€ el litro en Gasóleo A en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia ofrece el gasoil a 1,329€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,336€ el litro en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2.

La estación DISA JINAMAR del municipio de Telde en Avenida Santa Rita de Casia ofrece hoy, jueves 23 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/07/2026 8:08:46]