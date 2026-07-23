La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios que dejen las bolsas de basura en la puerta de su casa o en el descansillo pueden recibir multas muy caras por esta conducta

En muchas comunidades hay vecinos maleducados que dejan la basura en cualquier parte del edificio, como el descansillo o en la puerta de su casa. Esto acaba dejando mal olor donde se encuentran las bolsas mal colocadas. Los restos de comida y otros desechos tienen que ser depositados en lugares habilitados. Por eso, no cumplir con esta obligación puede tener graves consecuencias, como recoge la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Los propios estatutos de la comunidad también pueden establecer obligaciones a los propietarios sobre las obligaciones que tienen. Una de las principales es utilizar las zonas comunes como almacén temporal de residuos.

El espacio privado es de puertas para adentro, lo demás es de uso compartido

El rellano, el pasillo o el descansillo no forman parte de la vivienda privada, sino que son elementos comunes del edificio. Por tanto, cualquier uso que dificulte el tránsito, provoque molestias o genere daños puede ser objeto de reclamación por parte de la comunidad.

La basura debe tirarse en las zonas habilitadas / Freepik

Este problema está regulado en dos artículos de la LPH:

Artículo 9.1.a: obliga a todos los propietarios a respetar las instalaciones y elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos. Utilizar el pasillo para depositar bolsas de basura incumple esa obligación, ya que el espacio está destinado exclusivamente al paso de los vecinos.

obliga a todos los propietarios a respetar las instalaciones y elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos. Utilizar el pasillo para depositar bolsas de basura incumple esa obligación, ya que el espacio está destinado exclusivamente al paso de los vecinos. Artículo 7.2: prohíbe desarrollar actividades que resulten "molestas, insalubres o dañinas para la finca". Una bolsa de basura puede generar malos olores, atraer insectos, producir derrames o provocar manchas permanentes en el suelo, circunstancias que encajan dentro de esa definición.

Además, en muchas comunidades, las normas de régimen interior prohíben expresamente dejar cualquier objeto en las zonas comunes, ya sean bolsas de basura, zapatos, bicicletas, carritos infantiles o paraguas.

Qué puede hacer la comunidad si un vecino reincide

Cuando un vecino mantiene esta conducta de forma habitual, la comunidad dispone de herramientas legales para actuar. El procedimiento suele comenzar con un aviso o una comunicación del presidente o del administrador de fincas. Si el comportamiento continúa, el presidente puede enviar un requerimiento formal exigiendo que cesen estas prácticas.

Las comunidades pueden actuar así / José Luis Roca

Si el infractor hace caso omiso, la junta de propietarios puede autorizar el inicio de una acción de cesación ante los tribunales, como prevé el artículo 7.2 de la LPH.

Si esto se produce, la comunidad puede reclamar al vecino el coste de los daños ocasionados si las bolsas provocan humedades, manchas, malos olores o la aparición de plagas de insectos. En ese caso, el propietario responsable deberá asumir los gastos extraordinarios de limpieza, desinfección o reparación.

En los supuestos más graves y persistentes, la Ley de Propiedad Horizontal contempla una medida excepcional, privar al propietario del uso de su vivienda durante un plazo de hasta tres años. Si quien incumple las normas es un inquilino, el juez puede llegar a acordar la resolución del contrato de arrendamiento y su desalojo.

Por ello, aunque muchos vecinos lo consideren una costumbre inofensiva, abandonar la basura en el descansillo puede terminar teniendo consecuencias mucho más serias de lo que parece.