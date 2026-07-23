Es oficial: si el aire acondicionado de tu vecino gotea sobre tu balcón, la Ley de Propiedad Horizontal te protege

A muchos propietarios les ha ocurrido que están tranquilamente en casa y de repente, empiezan a caer en tu balcón las gotas de agua que tira el aire acondicionado de un vecino. Lo que en un principio puede parecer una simple molestia termina convirtiéndose en un problema por la caída constante del líquido, con los daños que puede ocasionar. Ante esta situación, los afectados pueden recurrir a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para pedir una solución.

Cuando esas gotas de agua impiden disfrutar de la terraza, provocan humedades o deterioran la vivienda, el afectado puede acogerse a la LPH para exigir que cese la situación.

Si el agua cae en el balcón, se tiene que buscar una solución / Archivo

La normativa protege el derecho de los propietarios a utilizar su vivienda sin sufrir molestias continuadas ocasionadas por otros vecinos. Además, si el agua termina causando desperfectos, el responsable puede verse obligado a asumir tanto la reparación como una indemnización.

La Ley considera estos vertidos una actividad molesta

El principal respaldo legal se encuentra en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que prohíbe desarrollar actividades "dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

En este supuesto, el agua que cae del aparato de manera permanente sobre el balcón inferior puede generar distintos problemas como humedades, manchas en paredes o moho y malos olores. Esto acaba provocando que no se pueda utilizar la terraza con normalidad.

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Además, cuando el condensador está instalado en la fachada, también entra en juego la protección de los elementos comunes del inmueble, por lo que su colocación y su sistema de desagüe deben respetar las normas de la comunidad.

El propietario afectado puede acudir a la vía judicial

Antes de llegar a los tribunales, la legislación prevé una actuación gradual. Lo primero es comunicar el problema al vecino para que corrija el desagüe del aparato o conduzca el agua hacia una salida adecuada. En muchos casos, la incidencia se resuelve simplemente recolocando el tubo de evacuación.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Europa Press

Si la situación continúa, el siguiente paso consiste en informar al presidente o al administrador de la comunidad para que envíen un requerimiento formal solicitando el cese del vertido. Cuando tampoco funciona esa vía, la junta de propietarios puede autorizar una acción judicial. Si el juez aprecia que existe una actividad molesta y dañosa, podrá ordenar que se acabe con el problema e imponer el pago de los desperfectos ocasionados.

También puede haber multas municipales

Las ordenanzas municipales suelen prohibir que el agua de condensación se vierta sobre la vía pública o sobre propiedades ajenas. Por ese motivo, cualquier vecino afectado puede presentar una denuncia ante el Ayuntamiento o avisar a la Policía Local para que compruebe la situación.

Las sanciones varían según cada municipio, pero las infracciones leves suelen moverse entre 90 y 750 euros, mientras que los casos de reincidencia o aquellos que generan daños importantes pueden superar los 1.500 euros e incluso alcanzar los 3.000 euros en los supuestos más graves.

Por eso, dejar que el aire acondicionado gotee sobre el balcón del vecino no es una simple cuestión de convivencia.