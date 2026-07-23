Luis Padrón, nuevo presidente del Consejo General de Cámaras Canarias

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, ha sido designado nuevo presidente del Consejo General de Cámaras Canarias, el órgano que coordina la actividad de las cuatro cámaras de comercio del Archipiélago. Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ejercerá la vicepresidencia.

La designación se produjo durante la sesión constitutiva del Pleno del Consejo General de Cámaras Canarias, celebrada tras la renovación de los órganos de gobierno de las corporaciones camerales de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote y La Graciosa.

La reunión estuvo presidida por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, acompañado por el director general de Comercio y Consumo, David Mille.

Un cargo rotatorio entre las cuatro cámaras

Durante la sesión se constituyó oficialmente el nuevo Consejo General y se designaron la Presidencia y la Vicepresidencia, dos responsabilidades que tienen carácter rotatorio entre las cuatro cámaras de comercio canarias.

El orden en el que los presidentes asumirán estos cargos se determina mediante sorteo, conforme a la normativa autonómica que regula el funcionamiento del Consejo.

Además de Luis Padrón y Santiago Sesé, en el Pleno participaron Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, y José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Reforzar la coordinación del tejido empresarial

Tras asumir la Presidencia, Luis Padrón señaló que afronta esta nueva etapa con el objetivo de reforzar la colaboración entre las cámaras de comercio y consolidar al Consejo General como interlocutor del tejido empresarial ante el Gobierno de Canarias y el resto de instituciones autonómicas.

La nueva dirección también trabajará para fortalecer el papel de las cámaras como entidades de apoyo a empresas y autónomos, impulsando actuaciones relacionadas con la competitividad, la formación, la innovación, la digitalización, el emprendimiento y la internacionalización de la economía canaria.