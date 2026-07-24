Adiós al dinero tal y como lo conoces: la UE prepara un cambio histórico para los billetes a partir de este año

Todos los ciudadanos europeos verán cómo en los próximos años los billetes de euro afrontarán una renovación progresiva para dar paso a nuevos diseños aprobados por el Banco Central Europeo (BCE). El organismo prepara así un cambio histórico en la imagen del efectivo, tras casi tres décadas de la aparición de los primeros billetes con el diseño actual. Desde el BCE ya se actualizaron hace unos años para adaptar los materiales a los nuevos sistemas de seguridad, pero este cambio será más profundo.

A pesar del auge de las tarjetas bancarias y los pagos digitales, el efectivo continúa teniendo un peso importante entre los ciudadanos. Según los datos del Banco de España, seis de cada diez españoles siguen utilizando el dinero en metálico como principal método de pago.

Billetes de euro en una imagen de archivo / LP

Con esta realidad, el BCE mantiene su apuesta por mejorar la seguridad de los billetes, modernizar su diseño y adaptarlos a las necesidades actuales de los ciudadanos de la Unión Europea. Antes de tomar la decisión definitiva, la institución quiere conocer la opinión de los ciudadanos de la eurozona mediante una consulta pública que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de septiembre.

Los puentes van a caer

Seguro que nunca te has dado cuenta, pero los billetes de Euro cuentan una historia. Los actuales, puestos en circulación en 2002, fueron diseñados en la década de los noventa por Robert Kalina, un creador austriaco. Para evitar polémicas entre países, optó por representar puentes ficticios y ventanas, inspiradas en distintos estilos arquitectónicos europeos, desde el arte clásico hasta la arquitectura moderna.

Diseños billetes de euro:

5 €: Color Gris. Arte Clásico (Grecia y Roma)

Color Gris. Arte Clásico (Grecia y Roma) 10 €: Color Rojo. Arte Románico

Color Rojo. Arte Románico 20 €: Color Azul. Arte Gótico

Color Azul. Arte Gótico 50 €: Color Naranja. Arte Renacentista.

Color Naranja. Arte Renacentista. 100 €: Color Verde. Artes Barroco y Rococó.

Color Verde. Artes Barroco y Rococó. 200 €: Color Amarillo. Arquitectura del hierro y del cristal (Siglo XIX).

Color Amarillo. Arquitectura del hierro y del cristal (Siglo XIX). 500 €: Color Morado. Arquitectura moderna del siglo XX (Dejó de emitirse en 2019).

Gracias a la introducción de los puentes se mandaba un doble mensaje. Por un lado, estos elementos eran una metáfora de la unión de los países del BCE gracias al sistema monetario. Por otro, se evitaba poner monumentos representativos de la UE que dejasen fuera a algunos Estados, haciendo que estos mostrasen su malestar.

Diseños de los billetes de Euro / La Provincia

Posteriormente, entre 2013 y 2019, el BCE lanzó la denominada Serie Europa, que mantuvo ese concepto, pero añadió nuevas medidas de seguridad y la imagen de Europa, personaje de la mitología griega que da nombre al continente.

Los nuevos billetes serán más modernos, sostenibles y "reflejarán mejor la identidad europea"

El objetivo del BCE con esta renovación es que los nuevos billetes "reflejen mejor la identidad europea, incorporen tecnologías más avanzadas contra la falsificación y sean más accesibles para todos los usuarios", como informan en un comunicado.

El rediseño no responde únicamente a una cuestión estética. El BCE aprovechará esta nueva generación de billetes para introducir elementos de seguridad más avanzados, dificultando aún más las falsificaciones.

Además, los nuevos ejemplares estarán diseñados para durar más tiempo en circulación y reducir su impacto ambiental mediante materiales y procesos de fabricación más sostenibles. También incorporarán mejoras que faciliten su identificación por parte de las personas con discapacidad visual.

Dos temas entre los que elegir: figuras históricas y aves

Las diez propuestas presentadas se agrupan en torno a dos grandes conceptos que ya habían sido seleccionados previamente por el BCE: "La cultura europea" y "Ríos y aves".

El primero busca representar el patrimonio cultural compartido por los países de la Unión Europea, mientras que el segundo pone el foco en la naturaleza, la biodiversidad y los paisajes que conectan el continente.

Los diseños de los billetes elaborados por los estudios españoles / Cruz Novillo | Rubio & Del Amo

Según explicó la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los billetes "son mucho más que un medio de pago" y constituyen una de las representaciones más visibles del proyecto europeo. Por ello, el nuevo diseño pretende combinar simbolismo, funcionalidad y elementos de seguridad.

Para elaborar las propuestas, el BCE organizó un concurso abierto en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos de toda la Unión Europea. Tras una primera selección, 25 finalistas desarrollaron los diseños que ahora pueden valorar los ciudadanos.

Los europeos decidirán cuál será el diseño final

La consulta pública ya está disponible de forma online y permitirá a cualquier ciudadano expresar cuál de las propuestas considera más representativa. También, una empresa demoscópica realizará una encuesta con una muestra representativa de habitantes de la eurozona para complementar los resultados obtenidos por internet.

Una de las propuestas del billete de 200, en este caso de la categoría pájaros y ríos, con la imagen de un alcatraz atlántico sobrevolando el océano / BCE

El Consejo de Gobierno del BCE tiene previsto elegir el diseño definitivo antes de que acabe el 2026. Para ello tendrá en cuenta las conclusiones del jurado, los informes técnicos y las opiniones recogidas durante ambas consultas.

Una vez seleccionado el concepto ganador comenzará un largo proceso de desarrollo, pruebas técnicas y fabricación antes de que los nuevos billetes lleguen a los bolsillos de los europeos.

Aunque el aspecto y el diseño cambiará en unos años, los billetes actuales seguirán siendo válidos y convivirán con la nueva serie cuando esta entre en circulación.