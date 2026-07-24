Dos aeropuertos de Canarias, señalados por sus colas en pasaportes
Viajeros británicos denuncian esperas de hasta dos horas en los controles fronterizos durante la temporada alta
Los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote se han convertido en dos de los puntos más conflictivos de Europa para los viajeros británicos que deben pasar el control de pasaportes. Las quejas hablan de esperas de entre una y dos horas, especialmente en jornadas de gran afluencia.
La situación preocupa en plena temporada alta, cuando Canarias recibe a miles de turistas procedentes del Reino Unido. Ryanair incluye ambos aeropuertos entre los enclaves donde se registran de manera recurrente retrasos y tiempos de procesamiento excesivos.
Tenerife Sur encabeza las críticas de los viajeros
El aeropuerto Tenerife Sur aparece destacado en varias recopilaciones británicas sobre largas esperas en los controles fronterizos. El diario Daily Mail lo ha situado entre los aeropuertos europeos donde los pasajeros pueden encontrarse este verano con mayores colas.
La organización de consumidores Which? también lo incluyó en el primer puesto de una lista elaborada a partir de testimonios sobre retrasos en los controles de salida.
Lanzarote figura igualmente entre los aeropuertos señalados por Ryanair, junto a otros destinos turísticos como Madrid, Alicante, Málaga, Lisboa, Milán, París, Berlín, Cracovia y Budapest.
El nuevo sistema que está ralentizando los controles
Buena parte de las incidencias se atribuye al Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea, conocido como EES. Este mecanismo sustituye el sellado manual del pasaporte por un registro digital para los ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que realizan estancias de corta duración.
El procedimiento registra las entradas y salidas, la imagen facial, las huellas dactilares y los datos incluidos en el documento de viaje. Aunque su objetivo es reforzar y agilizar los controles, su puesta en marcha ha provocado retrasos en varios aeropuertos europeos.
Los ciudadanos británicos deben completar estos trámites biométricos al cruzar las fronteras exteriores del espacio Schengen.
Esperas de hasta dos horas en aeropuertos canarios
Ryanair ya había advertido de esperas de entre una y dos horas en varios aeropuertos españoles, entre ellos Tenerife Sur, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.
La compañía atribuye los retrasos a la falta de personal, al número insuficiente de puestos de control y a problemas en el funcionamiento del nuevo sistema.
Las incidencias afectan tanto a pasajeros que entran en el espacio Schengen como a quienes lo abandonan, lo que puede complicar la llegada al destino o el acceso a la puerta de embarque.
La recomendación para quienes viajen este verano
La aerolínea aconseja a sus pasajeros acudir al aeropuerto con mayor antelación y prever posibles demoras en el control de pasaportes.
El aviso tiene especial relevancia para Canarias, donde el turismo británico constituye uno de los principales mercados internacionales. Durante los días de mayor movimiento, una espera prolongada puede traducirse en colas, retrasos y mayor riesgo de perder conexiones o vuelos.
La evolución del sistema y el refuerzo de personal serán claves para determinar si las colas disminuyen durante el resto del verano.
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