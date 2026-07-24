Ni aire acondicionado ni abrir las ventanas por la tarde: el truco de la AEMET para dormir mejor durante las noches de verano

Muchas provincias españolas afrontan estos días episodios de calor extremo, con temperaturas que alcanzan valores récord y ponen a prueba a millones de ciudadanos. Ante esta situación, muchos hogares buscan fórmulas para combatir estos sofocos y mantener las viviendas frescas. Cuando el aire acondicionado no es suficiente o directamente no se dispone de él, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recomienda una serie de medidas para adaptar la casa al calor y mejorar el confort durante estas semanas que quedan de verano.

Esta situación se agrava especialmente durante las noches de verano, que ya no son lo que eran. La AEMET ha detectado cómo cada vez hay más noches ecuatoriales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 25 °C. Esto hace que cambien por completo las recomendaciones de toda la vida para combatir el calor en casa.

Solo abrir las ventanas ya no sirve

Durante décadas, los expertos aconsejaban abrir las ventanas al anochecer para refrescar la vivienda. Sin embargo, cuando el aire exterior sigue siendo muy cálido, ese método puede tener el efecto contrario. En lugar de enfriar la casa, el calor entra desde la calle y aumenta la sensación de bochorno en el interior.

Por ese motivo, la AEMET y el Ministerio de Sanidad recomiendan ahora adaptar la ventilación a la temperatura real de cada momento y no a la hora del reloj.

La AEMET tiene diferentes calificaciones según la temperatura que hace durante la noche

La AEMET clasifica las noches según la temperatura mínima registrada:

Noches tropicales: mínimas de 20 °C o más.

mínimas de 20 °C o más. Noches ecuatoriales o tórridas: mínimas de 25 °C o más.

mínimas de 25 °C o más. Noches infernales: mínimas de 30 °C o más.

El salto entre una noche tropical y una ecuatorial es especialmente relevante porque el cuerpo empieza a tener muchas más dificultades para reducir su temperatura basal y entrar en las fases profundas del sueño.

Diferentes escalas de noche según la temperatura / AEMET

La nueva forma de ventilar la casa

Ahora, los expertos aconsejan consultar la previsión de temperaturas mínimas y aprovechar el tramo más fresco de la madrugada, que normalmente se produce poco antes del amanecer. Solo entonces conviene abrir las ventanas para crear ventilación cruzada entre extremos opuestos de la vivienda.

Luego, una vez renovado el aire, hay que cerrar ventanas, bajar persianas y extender toldos, si hay, antes de que el sol vuelva a calentar el edificio. El objetivo es conservar durante el mayor tiempo posible el frescor acumulado.

El calor nocturno también afecta a la salud

Los médicos recuerdan que el problema no es solo dormir peor. Cuando las temperaturas son elevadas durante toda la noche, el organismo pierde su principal periodo de recuperación. El corazón y el sistema circulatorio continúan trabajando para disipar el calor, lo que aumenta el estrés fisiológico acumulado.

Efectos fisiológicos del estrés térmico / Grupo Microanalisis

Este fenómeno afecta especialmente a personas mayores, pacientes cardiovasculares, enfermos respiratorios y personas con patologías crónicas.

Consejos para dormir mejor durante una noche ecuatorial

La AEMET y Sanidad recomiendan varias medidas sencillas para mejorar el descanso:

Ducharse con agua templada antes de acostarse.

Utilizar sábanas de algodón y tejidos transpirables.

Aplicar una toalla húmeda y fresca en nuca, muñecas y tobillos.

Emplear ventiladores de techo o de pie para mejorar la sensación térmica.

Mantener una hidratación constante durante todo el día.

En cuanto al aire acondicionado, los expertos aconsejan utilizarlo en modo noche y mantener la habitación entre 25 y 27 °C, evitando corrientes directas sobre el cuerpo. El objetivo no es dormir con frío, sino eliminar el exceso de calor que impide conciliar el sueño.

Con el aumento de las noches ecuatoriales en buena parte de España, la principal recomendación de los meteorólogos es clara, ya no basta con abrir las ventanas al anochecer; primero hay que comprobar si fuera hace realmente más fresco que dentro.