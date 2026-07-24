Cajasiete y el Consejo General de Economistas unen fuerzas para apoyar a los jóvenes profesionales
La entidad financiera y el colectivo profesional colaborarán en acciones formativas para facilitar la inserción laboral de los economistas y actualizar sus competencias
Cajasiete y el Consejo General de Economistas de España han formalizado un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes economistas de todo el país. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, y por el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García.
Esta alianza tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para el desarrollo de acciones formativas orientadas a facilitar la incorporación de los jóvenes economistas al mercado laboral, contribuir a su actualización permanente y favorecer el fortalecimiento de sus competencias profesionales en un entorno económico en constante transformación. A través de este convenio, ambas entidades promoverán iniciativas de carácter divulgativo y formativo que fomenten la excelencia profesional, el intercambio de conocimiento y la adquisición de herramientas que permitan afrontar con garantías los nuevos retos del ejercicio de la profesión.
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó que la formación es "uno de los pilares fundamentales para construir una economía más sólida y competitiva". Así, se refirió al acuerdo como una ventana para "colaborar con el Consejo General de Economistas para contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales que desempeñarán un papel clave en el futuro económico de nuestro país".
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado que "para nuestra institución, apoyar a los jóvenes que se incorporan a la profesión es una prioridad absoluta". Con este nuevo acuerdo, Cajasiete continúa fortaleciendo su colaboración con instituciones y organizaciones profesionales, reafirmando su compromiso con la generación de conocimiento, el apoyo al talento y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad.
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