La DGT sanciona a un conductor cada 10 minutos en el radar más activo de Canarias

Dos de los radares que más multas generan en España están en Canarias, y ambos se encuentran entre los 50 dispositivos que más ingresos generan por sanciones de todo el país. Uno de ellos está en Gran Canaria, en la GC-1, a la altura de San Agustín (kilómetro 42); el otro se localiza en Tenerife, en la TF-2, junto al Parque Volcán Chahorra, en el kilómetro 2, antes de la Interconexión Norte-Sur. Así lo recoge el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre los radares 'más multones' 2025.

Los conductores que circulan por la TF-2 en Tenerife deben extremar la atención. El radar situado en el kilómetro 2 registró 49.641 infracciones durante el pasado año, una cifra que lo sitúa como el cuarto radar más sancionador de España. El dato llama especialmente la atención por el enorme salto respecto al ejercicio anterior: en 2024 este mismo dispositivo solo contabilizó 1.358 denuncias.

Una multa cada 10 minutos

Quien se cruza con la mirada de este particular 'verdugo' tiene muchas posibilidades de acabar pasando por caja y sumándose a la particular colección de imágenes de la DGT por exceso de velocidad. El dispositivo llegó a imponer una media de 4.136 multas al mes, unas 136 al día y cerca de 5,7 sanciones cada hora. En la práctica, un conductor era captado cada 10 minutos.

El radar de Gran Canaria, aunque muy lejos de las cifras del tinerfeño, también aparece entre los más activos del país. Ocupa el puesto 39 del ranking nacional tras registrar 5.927 multas en 2025, lo que supone una media de 46 denuncias diarias en la GC-1 a su paso por San Agustín.

En 2025, Canarias registró 271.778 multas por exceso de velocidad, un 26,5% más que el año anterior, según recoge el Anuario Estadístico General de la DGT.

Radiografía en conjunto: España

Dentro del listado de los radares más activos de España, la Comunidad Valenciana concentra 14 dispositivos y Andalucía otros 11, convirtiéndose en los territorios con mayor presencia en el ranking elaborado por AEA. En conjunto, los radares incluidos en el informe acumularon más de 1,34 millones de denuncias durante 2025.

Los diez dispositivos con más sanciones reúnen por sí solos algo más de 511.000 multas, cerca del 38% del total registrado por el conjunto del listado. Por su parte, los radares situados en carreteras valencianas y andaluzas sumaron alrededor de 730.000 penalizaciones, más de la mitad de las denuncias contabilizadas por los equipos analizados.

El 'top 50' de los radares más activos también refleja la entrada en funcionamiento o el aumento de actividad de algunos dispositivos de control de velocidad. Varios equipos de vigilancia de tráfico pasaron de registrar apenas unas pocas infracciones en 2024 a contabilizar decenas de miles de sanciones un año después.

Es el caso del radar situado en la A-7 de Valencia, en el punto kilométrico 326, que pasó de detectar apenas seis infracciones en 2024 a registrar 90.766 denuncias durante el pasado año, una cifra que lo situó como el dispositivo más sancionador de España. También destaca el radar ubicado en la M-14 de Madrid, que pasó de una única multa a 28.306 en 2025, o el instalado en la V-23, que incrementó su actividad de una denuncia a 20.493 sanciones en el mismo periodo.

Estos datos reflejan el peso que tienen los controles de velocidad en las carreteras españolas y recuerdan a los conductores canarios y del resto del país la importancia de respetar los límites establecidos, no solo para evitar sanciones económicas, sino también para reducir los riesgos asociados a la velocidad al volante.