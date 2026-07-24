La gasolina 95 más barata se encuentra hoy viernes 24 de julio en Las Palmas de Gran Canaria por 1,245€ el litro

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 24 de julio, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1, donde la gasolinera SHELL MERCALASPALMAS tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación DISA LA PARDILLA de Telde, Autopista GC-1 km 8 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SHELL MERCALASPALMAS de Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,329€ el litro en la estación de servicio DISA LA PARDILLA de Telde, Autopista GC-1 km 8, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1, donde sale a 1,329€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de DISA LA PARDILLA en Autopista GC-1 km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,329€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 24 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1 a la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS para llenar el tanque por 1,245€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a Autopista GC-1 km 8, donde la estación de DISA LA PARDILLA ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,399€ el litro.

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,429€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,489€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 24 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,359€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,359€.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA RIO CABRAS en Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5 de Puerto del Rosario a 1,449€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,317€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,337€ el litro. La segunda opción más barata es la estación MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en Puerto del Rosario a 1,338€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS, en Carretera Custa Ramón km 1, donde está a 1,245€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera Custa Ramón km 1, donde la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS ofrece el diésel a 1,329€ el litro. La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,349€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,399€ el litro.

La estación DISA LA PARDILLA es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Autopista GC-1 km 8, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA BOCABARRANCO a 1,245€ el litro en Calle Alegría 35.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 24 de julio está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,329€ el litro de diésel en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO a 1,329€ el litro de Gasóleo A en Calle Alegría 35.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [24/07/2026 8:23:14]