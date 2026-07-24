El Ibex 35 desafía el vendaval de Trump y el Sabadell sube un 3,5% tras presentar resultados

Los mercados financieros viven un viernes de fuertes altibajos a medida que las tensiones en Oriente Próximo se recrudecen —con el petróleo manteniéndose por encima de los 100 dólares el barril— y tras la última ronda de aranceles impuesta por Trump a 60 países. El Ibex 35 amanece este viernes en verde y desafía al resto de los mercados con una subida del 0,60% y se mantiene sobre los 19.300 puntos.

En el parqué madrileño, los inversores están asimilando los últimos resultados del Banco Sabadell, que reflejaron un beneficio neto de 971 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone una caída del 0,5%. Los títulos del banco vallesano suben en torno al 3,50% en la apertura.

Entre otros resultados, Mapfre anunció anoche la adquisición de Safety Insurance por 1.542 millones de euros, la segunda mayor adquisición de su historia. La aseguradora aumentó su beneficio neto un 9,4% y obtuvo 624,2 millones de euros en el primer semestre del año. Los inversores reciben las últimas cuentas con ventas. Los títulos de Mapfre retroceden cerca de un 5% a primera hora de la mañana este viernes.

La inquietud de los inversores este viernes se ha visto acompañada de una ola de ventas en el Pacífico. El Nikkei de Tokio y el índice Kospi de Corea del Sur lideran las pérdidas de este viernes tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Trump, que oscilan entre el 10% y el 12%, y ante la persistencia de los temores sobre la inteligencia artificial (IA).

La siderúrgica Acerinox se consolida como el farolillo verde de la sesión, con un alza del 9% en el primer tramo de la jornada. La entidad presentó sus últimos resultados este viernes. Por detrás de Mapfre, el valor más perjudicado este viernes es Repsol (-2,25%).

Noticias relacionadas

El resto de los índices en el Viejo Continente también amanecen en verde. El parqué de Fráncfort sube un 0,83%; Londres, un 0,23%; Euro Stoxx 50, un 0,52% y París, un 0,21%. La Bolsa de Milán avanza un 0,47%.