La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los vecinos no pueden impedir que los profesionales entren en su casa si la comunidad necesita hacer estas reparaciones

Las comunidades de vecinos se enfrentan en ocasiones a una situación complicada: una reparación que afecta a todo el edificio, pero que para poder ejecutarse necesita entrar en una vivienda privada. Ante esta situación surge una duda habitual entre propietarios: ¿puede un vecino negarse a que los profesionales accedan a su casa?

La Ley de Propiedad Horizontal establece que no. Cuando la actuación es necesaria para conservar o reparar elementos comunes del inmueble, el propietario debe permitir el acceso.

La comunidad puede necesitar entrar en una vivienda para reparar elementos comunes

Aunque el interior de una vivienda pertenece al propietario, existen instalaciones que forman parte del conjunto del edificio y cuyo mantenimiento corresponde a la comunidad. Es el caso de elementos como las bajantes generales, tuberías comunitarias, fachadas, cubiertas o determinadas instalaciones del inmueble.

Cuando una avería afecta a estos elementos, los técnicos pueden necesitar acceder al interior de una vivienda para localizar el problema o ejecutar la reparación.

La Ley de Propiedad Horizontal obliga a facilitar la entrada

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge las obligaciones de los propietarios respecto al mantenimiento del edificio. Entre ellas se encuentra la obligación de permitir las reparaciones necesarias y facilitar la entrada en la vivienda cuando sea imprescindible para realizar obras relacionadas con elementos comunes.

Esto no significa que una comunidad pueda acceder libremente a una casa particular. La actuación debe estar justificada, responder a una necesidad del edificio y estar relacionada con la conservación o reparación del inmueble.

Un caso judicial por una bajante que afectaba a un baño

Una reciente sentencia puso sobre la mesa esta situación después de que una comunidad necesitara acceder al baño de una propietaria de 81 años para reparar una bajante de aguas residuales. El problema estaba provocando humedades en una zona del edificio y los técnicos determinaron que era necesario levantar el plato de ducha para sustituir parte de la instalación afectada.

La propietaria permitió inicialmente que se revisara la vivienda, pero posteriormente rechazó la entrada de los operarios porque quería conocer con más detalle cuánto durarían las obras y cómo afectarían al baño. Ante la negativa, la comunidad tuvo que acudir a los tribunales para poder realizar la reparación.

El vecino puede pedir información, pero no bloquear la obra

La Justicia consideró que la propietaria conocía la existencia del problema y la necesidad de intervenir, por lo que no podía impedir el acceso de los profesionales únicamente por no disponer de todos los detalles sobre el desarrollo de los trabajos.

Los tribunales recuerdan que los propietarios tienen derecho a conocer las actuaciones que se van a realizar, pero esa petición no puede convertirse en un impedimento para solucionar una avería que afecta al conjunto del edificio.

¿Qué reparaciones pueden obligar a permitir la entrada?

La obligación de facilitar el acceso se aplica cuando la actuación es necesaria para el mantenimiento del inmueble. Algunos ejemplos son:

Reparaciones de bajantes y tuberías generales.

Solución de humedades causadas por elementos comunes.

Trabajos en fachadas o cubiertas.

Reparaciones necesarias para garantizar la seguridad del edificio.

Intervenciones en instalaciones comunitarias.

En estos casos, la normativa busca equilibrar el derecho a la privacidad de cada propietario con la obligación de conservar un edificio que pertenece a todos los vecinos.