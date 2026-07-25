Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8, tiene el gasoil a 1,329€ el litro. En Telde, Gran Canaria, la estación de servicio DISA BOCABARRANCO, Calle Alegría 35, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, sábado 25 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio DISA LA PARDILLA, Autopista GC-1 km 8, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación DISA BOCABARRANCO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 35, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 25 de julio, está en Telde, Autopista GC-1 km 8, en la estación DISA LA PARDILLA, donde está a 1,245€ el litro. La otra opción está en Telde, Calle Alegría 35, a 1,245€ el litro en la estación DISA BOCABARRANCO.

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación DISA LA PARDILLA en Autopista GC-1 km 8, donde el diésel está a 1,329€ el litro. La segunda mejor opción está en Telde, a 1,329€ el litro en DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 de Tías a 1,489€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,359€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,399€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,399€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy sábado 25 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,285€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,317€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,337€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,338€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,458€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece el gasoil a 1,349€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,349€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, sábado 25 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La estación DISA LA PARDILLA del municipio de Telde en Autopista GC-1 km 8 ofrece hoy, sábado 25 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA BOCABARRANCO, que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en Calle Alegría 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 ofrece el gasoil a 1,329€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,329€ el litro en la estación DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.