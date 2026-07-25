La IA prevé bajadas del alquiler en Las Palmas y Santa Cruz pese a la presión del mercado

La inteligencia artificial anticipa un cambio de tendencia en el mercado del alquiler español durante el tercer trimestre de 2026. El índice predictivo elaborado por Fotocasa y DataVenues estima que los precios bajarán en 32 capitales, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, después de varios años marcados por incrementos generalizados.

La previsión apunta a una disminución trimestral del 2,7% en Las Palmas de Gran Canaria y del 5,6% en Santa Cruz de Tenerife al cierre de septiembre. El ajuste sería más acusado en la capital tinerfeña, que se situaría entre las ciudades españolas donde el modelo espera una corrección más significativa.

Sin embargo, estas posibles bajadas no significan necesariamente que encontrar una vivienda resulte más sencillo ni que el mercado canario haya dejado atrás sus problemas de acceso. Las rentas parten de niveles históricamente elevados y la competencia entre quienes buscan una casa continúa siendo intensa en el conjunto de España.

Un giro después de años de subidas

El Índice Predictivo de Alquiler de Fotocasa anticipa descensos en 32 capitales españolas, mientras que otras 17 registrarían incrementos y dos mantendrían sus precios sin variaciones. La herramienta combina tecnologías de inteligencia artificial y análisis masivo de datos para proyectar trimestralmente la evolución del mercado.

Ciudades en las que más bajará el precio del alquiler según la IA. / Fotocasa

Las mayores bajadas se producirían en Cuenca, con una caída estimada del 17,2%; Palma, con un 12,6%; y Palencia, con un 11,9%. También aparecen entre los descensos más destacados San Sebastián, Logroño, Vitoria, Teruel, Barcelona y Jaén.

Fotocasa interpreta estas previsiones como una posible fase de estabilización después de varios ejercicios de encarecimientos prácticamente generalizados. La directora de Estudios del portal, María Matos, señala que los alquileres han alcanzado niveles que limitan la capacidad de muchos hogares para asumir nuevas subidas, aunque la demanda siga siendo elevada.

Descensos en las dos capitales canarias

Canarias tampoco quedaría al margen del cambio previsto. El modelo estima que Santa Cruz de Tenerife cerrará el tercer trimestre con una caída del 5,6%, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará un descenso del 2,7%.

La corrección esperada en Santa Cruz sería superior a la prevista en ciudades como Vigo, Cádiz, Málaga, Alicante, Madrid o Murcia. Las Palmas de Gran Canaria se situaría en una franja de descensos más moderados, próxima a los porcentajes estimados para Huelva, Pontevedra o la capital murciana.

Imagen de archivo de un edificio de viviendas sociales en Vecindario. / ANDRES CRUZ

El dato debe interpretarse, no obstante, como una variación trimestral prevista y no como la solución de los desequilibrios del mercado. Una bajada puntual desde precios muy elevados puede moderar las rentas sin devolverlas a los niveles de años anteriores ni mejorar inmediatamente la disponibilidad de viviendas.

Canarias llega a la previsión en máximos

Los últimos datos disponibles muestran que el mercado canario continúa en niveles récord. Según idealista, el precio medio del alquiler en las Islas alcanzó en junio los 15,9 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que en mayo y un 4,7% por encima del mismo mes de 2025.

La cifra representa el máximo de la serie del portal. En la provincia de Las Palmas, el precio se situó en 16,1 euros por metro cuadrado, mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzó los 15,6 euros. Ambas provincias también marcaron máximos históricos en junio.

Por tanto, incluso si se cumplen las bajadas anticipadas por el modelo de inteligencia artificial, el alquiler continuaría partiendo de una base especialmente elevada. Una reducción del 2,7% o del 5,6% podría aliviar parcialmente las rentas anunciadas, pero no supondría por sí sola un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

Más interesados por cada vivienda

La presión no se limita a la evolución de los precios. Durante el segundo trimestre de 2026, cada anuncio de alquiler publicado en idealista recibió una media de 42 contactos antes de desaparecer del portal, un 18% más que un año antes.

Este dato corresponde al conjunto nacional y refleja el crecimiento de la competencia entre las familias que buscan una vivienda. En algunos mercados, el número de interesados supera ampliamente el centenar por anuncio, mientras que en grandes ciudades como Barcelona, Palma, Madrid, San Sebastián, Bilbao o Valencia también se registran niveles elevados.

La elevada cantidad de solicitudes permite entender por qué una bajada estadística del precio no implica automáticamente que el acceso al alquiler resulte sencillo. La disponibilidad de viviendas, los ingresos exigidos por los propietarios y la solvencia de los candidatos continúan condicionando la búsqueda.

Qué puede cambiar la previsión

Los modelos predictivos no ofrecen certezas absolutas. Sus resultados dependen de la información disponible y pueden verse alterados por modificaciones en la oferta, cambios económicos, nuevas regulaciones o variaciones bruscas de la demanda.

Fotocasa publica estas estimaciones trimestralmente desde enero de 2025 mediante una herramienta que combina inteligencia artificial y Big Data. Su objetivo es identificar tendencias a corto plazo, aunque la evolución real puede diferir de las proyecciones iniciales.

Adolfo Rodríguez

En el caso de Canarias, el comportamiento durante los próximos meses permitirá comprobar si las bajadas previstas en las dos capitales representan el inicio de una estabilización más duradera o únicamente un ajuste puntual después de los máximos alcanzados durante la primera mitad del año.

Por ahora, la inteligencia artificial abre la puerta a una moderación del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, pero los precios elevados y la fuerte competencia entre inquilinos obligan a interpretar la previsión con cautela. La posible caída trimestral supondría un cambio respecto a la tendencia reciente, aunque todavía no garantiza un alivio significativo para quienes buscan vivienda en las Islas.