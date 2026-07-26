Egatesa, el motor industrial de la alimentación canaria

Explotaciones Ganaderas de Tenerife, S.A.U. (EGATESA) ha consolidado una trayectoria marcada por la calidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo económico de las islas. Asociada a ASINCA, la compañía representa el valor de una industria cien por cien canaria que apuesta por la producción local, la creación de empleo y la sostenibilidad como ejes de crecimiento.

EGATESA desarrolla su actividad en la elaboración y comercialización de todo tipo de productos cárnicos, ofreciendo soluciones tanto para la gran distribución como para el canal profesional. Su catálogo incluye carne fresca de vacuno, cerdo, cordero y otras variedades, además de hamburguesas, carnes picadas, albóndigas, carnes adobadas, embutidos y productos salados.

La compañía atiende al libre servicio de la distribución canaria mediante productos presentados en bandejas ATM y Skin, formatos que garantizan una óptima conservación, calidad y seguridad alimentaria. Paralelamente, presta servicio al sector HORECA -hoteles, restaurantes y cafeterías- y a las carnicerías tradicionales, adaptando su oferta a las necesidades específicas de cada cliente.

La seguridad alimentaria constituye uno de los pilares fundamentales de la filosofía empresarial de EGATESA. Desde sus instalaciones trabaja para ofrecer productos elaborados en Canarias bajo los más exigentes estándares de calidad, reforzando la confianza de consumidores y profesionales.

La sostenibilidad es uno de los pilares de EGATESA. La compañía avanza hacia las cero emisiones con iniciativas como la reciente instalación de una planta fotovoltaica de 3.800 metros cuadrados, que cubre el 30 % de su demanda eléctrica, y nuevas acciones orientadas a alcanzar una huella de carbono cero.

En el ámbito social y económico, trabaja para mantener su posición de referencia en el sector cárnico canario, apostando por la excelencia, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de las Islas.

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Para EGATESA, la autonomía alimentaria de Canarias es un objetivo estratégico. La empresa apuesta por la elaboración de productos de proximidad en las islas, contribuyendo a generar empleo, riqueza y valor añadido en el territorio.