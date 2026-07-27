Apple destrona a Nvidia como empresa cotizada más valiosa del mundo
El fabricante del iPhone roza una valoración de cinco billones de dólares tras el giro del mercado sobre las inversiones en inteligencia artificial
Apple ha recuperado este lunes el primer puesto como la empresa cotizada con mayor valor bursátil del mundo al situarse al borde de una capitalización de cinco billones de dólares, un hito que le permite adelantar de nuevo a Nvidia, líder del mercado durante el último año gracias al auge de la inteligencia artificial.
El cambio de posiciones se produjo en una sesión marcada por el comportamiento dispar de ambos gigantes tecnológicos. Mientras las acciones del fabricante del iPhone avanzaban cerca de un 2% y superaban los 339 dólares por título, los títulos de Nvidia sufrían un descenso superior al 4%, lo que reducía su valor en bolsa hasta aproximadamente 4,78 billones de dólares, frente a la valoración cercana a los cinco billones alcanzada por Apple.
La evolución de ambas compañías refleja un cambio en el ánimo de los inversores. Tras varios trimestres en los que el mercado ha premiado a las empresas más expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial, en esta ocasión ha pesado la preocupación por el elevado volumen de inversión que requiere esa carrera tecnológica y por las dudas sobre el retorno económico que generarán esos desembolsos. A ello se suma la creciente competencia procedente de empresas chinas, un factor que también ha incrementado la cautela entre los inversores.
Estrategia contenida
Apple, por el contrario, se ha beneficiado de una estrategia mucho más contenida en materia de inversión en inteligencia artificial. Si durante meses algunos analistas consideraban que esa prudencia podía situar a la compañía en desventaja frente a otros competidores, el mercado parece interpretar ahora que una política de gasto más moderada puede traducirse en una mayor disciplina financiera y en una protección más sólida de los márgenes de beneficio.
La empresa dirigida todavía por Tim Cook acumula una revalorización bursátil cercana al 24% desde comienzos de año, muy por encima del avance registrado por Nvidia en el mismo periodo, que ronda el 4%. Esa diferencia ha terminado por consolidar un sorpasso que ya se había producido de forma momentánea el pasado 17 de julio, aunque entonces el fabricante de semiconductores consiguió recuperar el liderazgo al cierre de la sesión.
El relevo en cabeza también supone un nuevo episodio en la intensa rivalidad que mantienen las grandes tecnológicas estadounidenses por convertirse en la empresa con mayor capitalización del planeta. Nvidia había ocupado esa posición desde mediados de 2025 gracias a la extraordinaria demanda de sus procesadores para aplicaciones de inteligencia artificial, mientras que Apple vuelve ahora a la primera posición impulsada por el buen comportamiento de sus acciones y por el cambio de percepción de los mercados sobre el coste de las grandes inversiones en IA.
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
- Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
- Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
- Las Palmas de Gran Canaria se desnuda ante el objetivo de Spencer Tunick para teñir de libertad el corazón de la capital
- Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
- La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada
- Muere a los nueve años un jugador de fútbol de forma repentina