Asinca lanza 'El punto que va contigo' para acercar la industria canaria a los ciudadanos

La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) ha lanzado su nueva campaña, El punto que va contigo, con el objetivo de acercar la industria local a la ciudadanía. La iniciativa, vinculada al reconocido sello Elaborado en Canarias, promueve el consumo de productos de cercanía, refuerza la competitividad de las empresas del Archipiélago y pone en valor un sector que genera más de 50.000 empleos en las Islas. «Iniciamos una nueva etapa que pretende conectar todavía más con las personas y acercar nuestras industrias a la ciudadanía», señaló el presidente de Asinca, Jorge Escuder, quien subrayó la necesidad de consolidar el tejido industrial canario. También reconoció la excelencia y el trabajo de las empresas isleñas adheridas al proyecto Elaborado en Canarias, entre las que figuran «negocios con décadas de experiencia y, en algunos casos, empresas centenarias y familias comprometidas con Canarias que producen con calidad».

Presidente de Asinca respondiendo a los medios / Fernando Carmona Gonzalez

Sectores canarios de la alimentación, la construcción o el empaquetado, verán promocionado sus productos gracias a la campaña de comunicación que se extenderá durante un año. En esta estrategia participan 165 marcas que fabrican con el sello canario, con intención de competir con otras firmas extranjeras de mayor envergadura. "Cada euro invertido en consumir producto local, es un euro que impacta en la vida de nuestros vecinos", señaló el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso.

Dar importancia a lo nuestro

La nueva estrategia pretende convertir un sello ya reconocido por los consumidores en una «referencia inmediata, cercana y útil», capaz de persuadir al consumidor cuando tiene que elegir entre diferentes opciones en el punto de venta. Asinca busca que el «punto» —en alusión al logotipo de Elaborado en Canarias— se identifique de forma directa con la inversión en la industria del Archipiélago, la generación de empleo y el apoyo a la economía local.

Presentación del plan de comunicación / Fernando Carmona Gonzalez

Escuder indicó que la industria de la región creció "levemente" en el último ejercicio, manteniéndose incluso, por encima del incremento nacional, pero Escuder cree que "no lo suficiente" para seguir avanzando y construir un ecosistema industrial autosuficiente, donde se busca que los actores principales sean proveedores, fabricantes y distribuidores de empresas canarias. Escuder advirtió que un sistema de fabricación fuerte, evitaría la fuga de muchos jóvenes, sobre cualificados en muchos casos, que deben buscar alternativas laborales fuera de las Islas. "Si la industria canaria se ampliara, existieran más puestos ejecutivos, administrativos y cargos relevantes que ocuparían los jóvenes cualificados", resaltó.

Jorge Escuder, presidente de Asinca: "Queremos que el sello deje de ser únicamente un logotipo y pase a ser una señal de confianza y de pertenencia"

Repercusión en la industria canaria

Afonso destacó la importancia de apostar por productos fabricados por trabajadores que «no viven a 7.000 kilómetros». Asimismo, subrayó la proyección de futuro de esta iniciativa y su contribución a la diversificación de la economía canaria y al impulso de la innovación. Afonso insistió además en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Canarias, un objetivo que, a su juicio, "la transformación económica empieza en el consumidor que entra en una tienda y elija productos hechos en Canarias".

Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo / Fernando Carmona Gonzalez

En un mundo globalizado, en el que buena parte de la producción se desarrolla a escala internacional, «tiene mucho mérito que los productos canarios sean reconocidos fuera de las Islas», destacó el viceconsejero de Industria. Afonso también quiso acercar la figura de los empresarios y propietarios al conjunto de la ciudadanía: «La industria tendrá un propietario, pero sus logros pertenecen a todos los canarios», señaló.

El viceconsejero de Industria invitó además a visitar las industrias del Archipiélago para conocer de primera mano el nivel tecnológico y la capacidad innovadora del sector en Canarias. En este contexto, apuntó que muchas de las señales de tráfico situadas en los polígonos industriales todavía representan una fábrica con chimeneas, una imagen que, a su juicio, ha quedado desfasada. «Empiezo a mirar buscando la chimenea en la zona y no la encuentro. Esa industria del siglo XX, contaminante, quedó atrás», concluyó.