Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los vecinos que dejen su bicicleta en la puerta de casa o en el descansillo pueden ser amonestados por la comunidad de propietarios

Muchos ciclistas dejan su bicicleta apoyada en la puerta de casa, ya sea por unos minutos o durante varias horas. Esta práctica puede generar molestias entre los vecinos, ya que obstaculiza el paso y ocupa zonas comunes. Por ello, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece normas sobre dónde deben dejarse estos vehículos dentro de la comunidad.

La propia LPH establece que estos espacios forman parte de los elementos comunes del edificio y salvo autorización expresa de la comunidad, no pueden utilizarse para guardar objetos personales.

Las bicicletas no pueden estar en la puerta de tu casa / La Provincia

La normativa no solo afecta a las bicicletas. También se aplica a carritos infantiles, muebles, plantas, cajas o cualquier otro elemento que permanezca de forma habitual en pasillos, escaleras o portales.

La ley obliga a respetar los espacios comunes

El respaldo legal se encuentra en el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a todos los propietarios a realizar un uso adecuado de los elementos comunes y a respetar las instalaciones generales del edificio.

Además, el Código Civil, en su artículo 396, identifica como elementos comunes los portales, escaleras, rellanos y pasillos. Al pertenecer a todos los vecinos, ningún propietario puede apropiarse de ellos para un uso privado.

Vista de un edificio en construcción / La Provincia

Esto significa que el rellano situado frente a una vivienda no forma parte del domicilio, aunque sea el espacio más próximo a la puerta.

Por qué está prohibido dejar una bicicleta en el descansillo

La prohibición responde principalmente a motivos de seguridad y convivencia. Entre las razones más importantes destacan:

Puede obstaculizar las vías de evacuación en caso de incendio o emergencia.

en caso de incendio o emergencia. Dificulta el paso de personas con movilidad reducida, carritos infantiles o camillas de los servicios sanitarios.

Complica las labores de limpieza y mantenimiento del edificio.

Favorece conflictos vecinales si otros propietarios deciden utilizar también los espacios comunes como almacén.

Además, las normativas de prevención de incendios exigen que las vías de evacuación permanezcan completamente despejadas.

Solo existe una excepción para dejar la bicicleta en la puerta de casa

La única posibilidad de dejar una bicicleta en el rellano o en otra zona común es que los estatutos de la comunidad o las normas de régimen interno lo permitan expresamente.

Algunas comunidades habilitan espacios específicos para bicicletas o aprueban acuerdos concretos en junta de propietarios. Si esa autorización no existe, la prohibición se aplica automáticamente.

Las bicicletas se deben dejar en espacios habilitados / Oto Marabel

Aunque la comunidad de propietarios no puede imponer directamente una multa económica, sí tiene mecanismos legales para actuar. El primer paso es poner un requerimiento para que el propietario retire la bicicleta. Si no hace nada, la comunidad puede acudir a los tribunales mediante una acción de cesación, prevista en la Ley de Propiedad Horizontal.

En caso de que el juez dé la razón a la comunidad, el propietario podría verse obligado a asumir las costas judiciales, además de otras responsabilidades si se acredita que ha causado perjuicios al resto de vecinos.

También puede haber sanciones e indemnizaciones

Más allá del conflicto entre propietarios, dejar objetos en las vías comunes puede tener consecuencias mayores. Si se considera que la bicicleta supone un obstáculo para la evacuación del edificio, puede iniciar un expediente sancionador conforme a las ordenanzas municipales de seguridad.

Los carritos tampoco se pueden dejar en cualquier sitio / La Provincia

Además, si un vecino tropieza con la bicicleta o esta dificulta una evacuación durante una emergencia, el propietario podría responder civilmente por los daños ocasionados, con indemnizaciones que, dependiendo del accidente, podrían superar ampliamente el coste de cualquier sanción inicial.

Por eso, deja siempre la bicicleta en un lugar seguro, y no en la puerta de tu casa.