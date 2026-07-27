Ni el DNI ni los billetes del avión: este es el documento imprescindible para viajar a algunos destinos desde el Aeropuerto de Gran Canaria
Este sigue siendo obligatorio para numerosos destinos internacionales, y viajar solo con el DNI puede impedir el embarque en vuelos fuera del Espacio Schengen
Este verano, hay un documento imprescindible que no puede faltar en tu maleta. Junto al móvil y los billetes, los turistas deben llevarlo si van a viajar a determinados países. Al salir desde el Aeropuerto de Gran Canaria, las aerolíneas podrían impedirte embarcar si no lo presentas.
Durante los días que quedan de julio y en el mes de agosto, miles de pasajeros pasarán cada día por el aeródromo de la isla rumbo a destinos internacionales. Muchos de ellos cometen este error que les acaba dejando en tierra.
El pasaporte es esencial
Aena recuerda que comprobar la documentación antes de viajar es una de las gestiones más importantes antes de llegar al control de seguridad. En función del destino, no disponer del pasaporte en vigor puede impedir el embarque, aunque el billete esté correctamente comprado.
El pasaporte es el documento internacional que acredita oficialmente la identidad y la nacionalidad de un ciudadano fuera de su país. Además, permite a las autoridades fronterizas verificar quién entra y sale de su territorio.
La diferencia para usarlo o no depende de si el vuelo tiene como destino un país perteneciente al Espacio Schengen o uno situado fuera de esta zona de libre circulación. Entre sus principales funciones destacan:
- Acreditar la identidad y la nacionalidad del viajero en cualquier país.
- Garantizar el derecho a regresar al país de origen.
- Permitir la gestión de visados y controles fronterizos, donde se registran las entradas y salidas.
- Facilitar la protección consular en caso de pérdida de documentación, accidentes o emergencias en el extranjero.
Los destinos donde el pasaporte es obligatorio desde Gran Canaria
Quienes viajen desde Gran Canaria deberán llevar pasaporte en vigor si vuelan a cualquiera de estos destinos:
- Reino Unido: Londres, Manchester, Birmingham o cualquier otro aeropuerto británico, tras el Brexit.
- Marruecos: Casablanca, Marrakech, Agadir o El Aaiún.
- Cabo Verde, donde además suele exigirse que el documento tenga varios meses de validez.
- Senegal, Gambia, Mauritania y otros países africanos.
- Estados Unidos.
- Latinoamérica.
- Turquía: en función de la documentación exigida para el viaje.
- Asia y cualquier otro país situado fuera de la Unión Europea o del Espacio Schengen.
En muchos de estos destinos también pueden exigirse autorizaciones electrónicas de viaje o visados adicionales, como la Electronic Travel Authorisation (ETA) si viajas a Reino Unido.
Se puede viajar solo con el DNI a estos destinos
Los ciudadanos españoles pueden embarcar únicamente con el DNI en vigor cuando el vuelo tenga como destino:
- Cualquier punto de España: incluida la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o el resto de las Islas Canarias.
- Los países del Espacio Schengen: como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suiza, Noruega o Islandia.
- Madeira y Azores, al formar parte de Portugal.
- Irlanda: que permite la entrada de ciudadanos españoles con el DNI.
Uno de los aspectos que más destacan las compañías aéreas es que la responsabilidad de llevar la documentación correcta corresponde siempre al pasajero.
Por eso recomiendan revisar con suficiente antelación los requisitos del país de destino y comprobar que el pasaporte no esté caducado. En algunos Estados incluso se exige que tenga una vigencia mínima de tres o seis meses desde la fecha prevista de entrada.
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