Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: ya no podrás fumar en el balcón de tu casa salvo que cumplas esta norma básica en la comunidad de vecinos

Muchos fumadores optan por salir al balcón de su casa para evitar que el humo permanezca en el interior de la vivienda. Sin embargo, esta práctica puede convertirse en un motivo de conflicto en algunas comunidades de vecinos, especialmente cuando el humo llega a otras viviendas y genera molestias. Ante estas situaciones, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece los límites de actuación de la comunidad y las posibles medidas que pueden adoptarse para las personas que llenan de humo los inmuebles contiguos.

Para determinar si fumar en el balcón de una vivienda puede considerarse una infracción, hay que acudir al artículo 7.2 de la LPH. Este apartado regula las actividades calificadas como "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas" dentro de las comunidades de propietarios. Es la misma norma que permite actuar frente a otras conductas que afectan a la convivencia, como los ruidos excesivos durante la noche o el abandono de basura en zonas comunes.

El humo es el gran problema de fumar en el balcón / Archivo

Además, la Ley Antitabaco también juega un papel importante, ya que establece los espacios en los que está permitido fumar y aquellos en los que está prohibido, aunque en el caso de las viviendas privadas entran en juego otros factores relacionados con las molestias ocasionadas a los vecinos.

La Ley no prohíbe fumar en el balcón

Todos los fumadores pueden estar tranquilos, porque la Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe salir a fumar en tu balcón en ningún caso. Sin embargo, cuando el humo entra de manera constante en las viviendas colindantes y genera molestias importantes, la situación cambia.

Estos son los lugares donde puedes fumar / FREEPIK

Si se produce esto, la comunidad de propietarios pueda actuar cuando esa conducta reiterada perjudica a otras viviendas y afecta al descanso o a la salud de los vecinos. En estos casos, los tribunales valoran si existe una situación continuada que exceda la tolerancia normal entre propietarios.

Cuándo el humo del balcón puede convertirse en un problema legal

No cualquier queja permite iniciar actuaciones contra un vecino fumador. Para que la comunidad pueda intervenir normalmente deben concurrir circunstancias que demuestren que las molestias son persistentes y relevantes. Entre las situaciones más habituales están:

La entrada constante de humo en otras viviendas.

La imposibilidad de abrir ventanas o utilizar la terraza por la presencia continua de humo.

La caída de cenizas o colillas sobre balcones inferiores o zonas comunes.

La existencia de molestias acreditadas que afecten al uso normal de la vivienda.

La presencia de menores a los que le pueda afectar el humo.

La propia comunidad no tiene potestad para imponer multas económicas. Las consecuencias económicas solo pueden llegar a través de una resolución judicial o de una sanción administrativa cuando exista una infracción de otra normativa.

La policía también puede actuar si se tira la ceniza o las colillas a la vía pública. En casos de este tipo, los agentes han puesto sanciones de entre 50 y los 750 euros.

La Ley Antitabaco sí prohíbe fumar en determinadas zonas comunes

La situación cambia completamente cuando el consumo de tabaco se produce fuera del ámbito privado. La Ley Antitabaco prohíbe fumar en zonas comunes cerradas del edificio, como:

Portales

Ascensores

Escaleras

Pasillos

Garajes comunitarios cerrados

También impide fumar en parques infantiles y zonas de juego para menores de una urbanización privada. En estos casos, ya no se trata únicamente de un conflicto vecinal, sino de una posible infracción administrativa que puede ser denunciada ante las autoridades competentes.

La comunidad puede establecer sus propias normas en la piscina y zonas ajardinadas

En las zonas comunes al aire libre, como jardines, patios o piscinas comunitarias, la legislación estatal no establece una prohibición general. Por eso, la comunidad de propietarios sí puede aprobar normas internas que limiten o prohíban fumar en estos espacios con el objetivo de proteger la convivencia.

Si dichas normas han sido aprobadas conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y se incluyen en sus estatutos, todos los propietarios y ocupantes deberán respetarlas.