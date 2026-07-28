El grupo Ahembo formaliza la compra de la empresa Aguas de Vilaflor

Luego del preacuerdo alcanzado en los últimos meses entre Ahembo y el Grupo CIO, hasta ahora propietario de Aguas de Vilaflor, formalizó la adquisición del 100% de Aguas de Vilaflor. Ahembo, a través de su matriz Medal, realizó esta operación estratégica que consolida todavía más la compañía. La productora y distribuidora de bebidas aumenta su desarrollo económico e industrial en Canarias y fortalece uno de los grupos empresariales de capital canario con mayor capacidad de generación de valor para el Archipiélago.

Con esta incorporación, Ahembo da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento sostenible, ampliando su presencia en el sector de las aguas envasadas y reforzando un modelo empresarial industrial único basado en la inversión, la innovación, un completo porfolio de marcas, su capilaridad en distribución, la calidad del servicio, la creación de empleo de calidad y el arraigo al territorio.

Referente en la actividad industrial

"Esta adquisición representa mucho más que la incorporación de una nueva compañía a nuestro grupo. Es una apuesta por la industria canaria, por el talento local y por seguir construyendo un proyecto empresarial que genere valor para Canarias desde Canarias.", subrayó director general de Ahembo, Gonzalo Medina Ventura.

La integración de Aguas de Vilaflor en Ahembo asegura la continuidad y el crecimiento futuro de la marca Fuentealta en las Islas, la marca cuenta ya con más de 50 años de historia, al tiempo que garantiza la permanencia de una actividad industrial de referencia en el municipio de Vilaflor, en la isla de Tenerife. Esta operación contribuye a fortalecer el tejido productivo de las Islas, preservar el patrimonio industrial y generar nuevas oportunidades de desarrollo para proveedores, distribuidores y el conjunto de la cadena de valor de los productos elaborados en Canarias.

"La compañía quiere agradecer expresamente el apoyo y la confianza de los trabajadores, los clientes, los proveedores y las instituciones durante todo el proceso", apuntó el director general, que asimismo adelanta que la empresa: "afronta esta nueva etapa con la firme voluntad de seguir invirtiendo, innovando y fortaleciendo un proyecto empresarial comprometido con Canarias y con su futuro". Concluyó Medina Ventura.