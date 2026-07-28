Hiperdino refuerza sus tiendas Express e invierte 9 millones en reformar y potenciar este modelo de negocio
El plan de transformación prevé la mejora y ampliación de 114 tiendas, incluyendo la apertura de 5 nuevos establecimientos en los próximos meses.
Hiperdino ha avanzado 2026 desarrollando un potente plan de transformación y modernización de su línea de negocio Hiperdino Express. Así esta enseña, que cuenta a día de hoy con 114 tiendas en Canarias y Baleares, distribuidas de la siguiente manera: 18 en Fuerteventura; 25 en Gran Canaria; 23 en Lanzarote, 1 en La Palma; 26 en Tenerife y 21 en Palma de Mallorca ha sido objeto de un proceso arduo de reformas en los últimos años y mejoras en sus tiendas que continuará además durante este segundo semestre de año.
Para ello, la cadena de supermercados invertirá durante este 2026 más de 9 millones de euros en reformas en 28 de los Hiperdino Express existentes en Canarias y Baleares, y cerca de 4 millones de euros en la apertura de 5 nuevos establecimientos de esta línea de comercio.
Referencias internacionales
El coordinador de HiperDino Express, Felipe Díaz ha señalado que “las fortalezas de esta línea de comercio de nuestra cadena son evidentes para los visitantes que llegan a Canarias. Ofrecemos un servicio de excelencia con tiendas y horarios amplios, para cubrir las necesidades de este perfil de cliente concreto que está de vacaciones y quiere acceder a unos horarios más holgados. Además la calidad y la variedad de nuestro surtido es irrebatible. Somos las únicas tiendas que ofrecemos un surtido de referencias internacionales amplio, adaptándonos así a la cesta de la compra de nuestro cliente que no solo quiere probar el producto local sino mantener sus rutinas durante su estancia vacacional, y a ello añadimos nuestro modelo de establecimiento, amplio, accesible y eficiente con todas las garantías de comodidad”.
Díaz ha explicado que el top de ventas de las tiendas Hiperdino Express lo acaparan las bebidas; los productos de desayuno que incluye pan y leches; de la sección de frescos, charcutería, frutas y hortalizas y productos corporales de protección solar. En cuanto a la facturación, durante 2025 de los supermercados HiperDino Express, ésta fue de 230 millones de euros, más de un 12% con respecto a 2024.
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