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Resultados empresariales

ACS dispara un 13,3% el beneficio hasta los 510 millones de euros

El grupo de Florentino Pérez eleva la previsión anual gracias al impulso de su filial Turner y el negocio de centros de datos

El presidente de ACS, Florentino Pérez.

El presidente de ACS, Florentino Pérez. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

El grupo de infraestructuras ACS ganó 510 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 13,3% más que hace un año, y elevó su previsión para el conjunto del ejercicio gracias al tirón de su filial Turner y el negocio de centros de datos. El beneficio neto ordinario, que excluye el extraordinario contabilizado en 2025, aumentó un 30%, lo que llevó al grupo que preside Florentino Pérez a situar su objetivo de crecimiento anual entre el 30% y 35%.

Turner, la filial estadounidense del grupo, disparó su beneficio neto un 50,4% y aportó 321 millones de ganancias netas al grupo, siendo un 41,8% más. Las ventas de Turner subieron un 22,7% interanual. Por detrás se situó Cimic, con 93 millones de euros, lo que implica un alza más modesto, del 2,6%. En cuanto a mercados, España fue negocio de mayor tirón, con un alza del 2,9%, por encima de Estados Unidos (+2,3%) y Brasil (+1,9%).

En términos de cartera, Estados Unidos y Canadá representan un 58% de la cartera del grupo, más de la mitad. Australia se sitúa por detrás, con un 17% de peso, por encima de Europa (7%).

Las ventas crecen un 8,5%

En todo el grupo, las ventas alcanzaron los 26.168 millones, un 8,5% más en términos reportados. El segmento de inteligencia artificial (IA) y centros de datos también impulsó las cuentas en este periodo gracias al crecimiento de pedidos. En paralelo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) avanzó un 12,8% hasta 1.618 millones, mientras que el beneficio de explotación creció un 22,8% hasta 1.156 millones.

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El mercado ha recibido las cuentas con ligeras caídas. Los títulos de ACS ceden un 1,12% tras conocer la noticia, a medida que la valoración continúa su corrección bursátil tras subir un 380% en los últimos cinco años.

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Fuente: El Periódico

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