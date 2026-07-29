Aena gana 1.002 millones hasta junio y mantiene la previsión de cerrar 2026 con un crecimiento del tráfico cercano al 3%

Aena obtuvo un beneficio neto de 1.002 millones de euros durante el primer semestre de 2026, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía mantiene su previsión de que el tráfico de pasajeros en la red de aeropuertos españoles cierre el ejercicio con un crecimiento en torno al 3% respecto a 2025, aunque advierte de la elevada incertidumbre que rodea a la segunda mitad del año.

Antes de la crisis del estrecho de Ormuz, la evolución del tráfico se ajustaba a las previsiones del gestor aeroportuario, con incrementos inferiores al 3%. Sin embargo, Aena explica que el conflicto ha provocado un desvío temporal de viajeros hacia España al considerarse un destino turístico seguro. A ello se suma el traslado puntual de algunos pasajeros desde el ferrocarril al avión como consecuencia de las limitaciones registradas en este modo de transporte.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, presenta los resultados económicos en 2023. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

No obstante, la empresa señala que estas circunstancias son coyunturales y subraya la "falta de visibilidad" que caracteriza al segundo semestre de 2026. Entre los factores que incrementan la incertidumbre cita el fin de las coberturas de combustible y la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Además, Aena asegura que ya se aprecia un debilitamiento del factor de ocupación de los vuelos, lo que se traduce en un volumen de pasajeros inferior al de los asientos ofertados por las aerolíneas y también afecta a la evolución de la capacidad que estas programan.

Crecen el EBITDA y la inversión

El resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 1.798,9 millones de euros entre enero y junio, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la inversión, Aena destinó 916,3 millones de euros en el primer semestre. Esta cifra incluye los 340 millones de euros correspondientes a la adquisición del 51% de la sociedad holding Augusta, propietaria de los aeropuertos británicos de Leeds Bradford y Newcastle.

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A la espera del DORA

Esta presentación de resultados se da a la espera de la aprobación en septiembre del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del periodo 2027-2031, donde se recogen las inversiones para este periodo en la red de aeropuertos españoles, que alcanza casi los 10.000 millones de euros. Está previsto que la compañía semipública (el Estado cuenta con el 51% del capital) destine 1.765,2 millones de euros en Barcelona-El Prat y 4.477,4 millones de euros en Madrid-Barajas.