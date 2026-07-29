Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldíaSeguros privados en CanariasPelícula con Russell Crow en Gran Canaria
instagramlinkedin

Presupuestos

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán el próximo año una financiación récord procedente de las entregas a cuenta de los principales impuestos estatales

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, lo que supone un 8,1 % más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord.

El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

Noticias relacionadas

Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia "histórica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  3. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
  4. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  5. Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
  6. Confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores: esta es la lista de 16 países a los que no deberías viajar este verano si no quieres arruinar tus vacaciones
  7. Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada
  8. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas

Caro ve a Horkas en la UD Las Palmas y no ficharía a Paredes: "Me gustan más los que tenemos"

Caro ve a Horkas en la UD Las Palmas y no ficharía a Paredes: "Me gustan más los que tenemos"

Ceuta exige al Gobierno una respuesta "contundente" ante la inmigración y no descarta pedir el mando único

Ceuta exige al Gobierno una respuesta "contundente" ante la inmigración y no descarta pedir el mando único

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios

La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios

Los veterinarios desmontan el mito: “La esterilización no hace que un gato sea más cariñoso”

Los veterinarios desmontan el mito: “La esterilización no hace que un gato sea más cariñoso”

La consejera del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso abandona Nueva Canarias

La consejera del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso abandona Nueva Canarias

Canarias inicia en octubre una nueva fase de vacunación frente al virus respiratorio

Canarias inicia en octubre una nueva fase de vacunación frente al virus respiratorio

El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional

El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional
Tracking Pixel Contents