Gonzalo Bernardos, economista, responde a la patronal sobre el absentismo laboral: "No es un problema de trabajadores ni de empresarios"

El absentismo laboral se ha convertido en un problema importante para muchas empresas, ya que no solo afecta a su productividad, sino también a la organización del trabajo y al ánimo de las plantillas. Con frecuencia, los compañeros deben asumir una mayor carga para cubrir las ausencias. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos considera que el fenómeno se está abordando de forma equivocada y sostiene que responsabilizar únicamente a los empleados "no refleja la realidad" de lo que ocurre en España.

Muchos empresarios denuncian el incremento de las bajas en el trabajo. Por eso, el profesor ha tratado de dar una explicación a este problema en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta.

No es lo mismo estar malo que no querer ir a trabajar

Bernardos defiende que es necesario diferenciar entre el absentismo injustificado y las bajas médicas reales. Ambos conceptos se mezclan con frecuencia, generando una imagen distorsionada de la situación.

"El absentismo de verdad solo es aquel que no va al trabajo porque no le da la gana, no el que está enfermo. Pero es que la inmensa mayoría de las bajas laborales es por estar enfermo", afirmaba el experto.

La patronal magnifica el problema

Bernardos explica que, si se analizan únicamente las ausencias injustificadas, el volumen es bastante inferior al que habitualmente se utiliza en el debate público.

"Cuando miramos el problema de verdad del absentismo, es mucho menor del que dicen las patronales" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor

Para el economista, centrar el foco exclusivamente en los trabajadores hace que se pasen por alto otros factores que también afectan al funcionamiento diario de las empresas y a la calidad del servicio que reciben los clientes.

La organización empresarial también influye

Durante su intervención, Bernardos recordó que muchas compañías han priorizado durante décadas la reducción de costes laborales y que esa estrategia acaba repercutiendo en la organización interna.

El absentismo laboral en España / Archivo

"Durante más de 35 años las empresas han mirado sobre todo a un lado, recortar costes. El mayor coste que tienen es el personal", explica el experto.

Como ejemplo, enumeró situaciones cotidianas que no tienen relación con el absentismo de los empleados: "Cuando el plato llega frío muchas veces es porque no hay suficiente gente en cocina o porque faltan camareros. Cuando el médico atiende una hora tarde es porque le han puesto demasiadas visitas ese día. Y cuando el técnico de internet no llega a casa en la fecha prevista puede ser porque la empresa no le ha organizado correctamente el trabajo".

Por ello, Gonzalo Bernardos es Claro: "Ni mucho menos el trabajador siempre es el culpable" y recordó que la organización empresarial también puede fallar.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO y UGT y CCOO, Unai Sordo y Pepe Álvarez / A. Pérez Meca - Europa Press

Más prevención y atención a la salud mental para prevenir bajas

El economista considera que reducir las bajas laborales pasa por actuar antes de que aparezcan los problemas de salud. Las empresas deberían apostar por programas de medicina preventiva, especialmente entre los trabajadores de mayor edad.

"Para los mayores de 55 años hay muchas bajas por problemas de espalda o musculares. El cuerpo no aguanta lo mismo a los 55 que a los 25" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor

El experto también pone el foco en los empleados más jóvenes, donde considera que la salud mental se ha convertido en uno de los principales retos.

"La salud mental en España es un deber permanentemente pendiente" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor

Bernardos también defiende que una atención temprana permitiría evitar muchas bajas de larga duración. Además, incide en que la patronal, los sindicatos y la Administración pública deben llegar a un acuerdo, en lugar de "mantener una batalla dialéctica".

Entre las medidas que propone destacan aumentar la inversión en sanidad, mejorar la atención médica, cuidar mejor a los trabajadores y fomentar la responsabilidad compartida entre empresas y empleados.

"Las empresas que mejor tratan a sus trabajadores tienen menos bajas"

Para Bernardos, insiste en la relación directa entre el clima laboral y el número de bajas médicas:"Las empresas que menos bajas laborales tienen son aquellas que tratan mejor al trabajador, lo cuidan más y hacen que se sienta feliz en la empresa".

El economista concluyó defendiendo que las nuevas generaciones ya no aceptan determinadas condiciones laborales que antes se asumían con normalidad: "Los trabajadores ya no tienen por qué aguantar, y hacen muy bien en no aguantar, lo que soportaban sus padres en los trabajos".