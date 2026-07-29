Grupo CIO vende Aguas de Vilaflor tras 50 años a Ahembo para potenciar áreas clave

El Grupo CIO culminó la transmisión de Aguas de Vilaflor y sus marcas Fuentealta y BB Agua a la compañía canaria Ahembo, a través de su matriz Medal. La operación asegura la continuidad de la actividad y de las marcas, que mantendrán su presencia en el mercado con total normalidad. Esta decisión responde a una estrategia de focalización empresarial que permitirá al Grupo centrar su plan de crecimiento y consolidación en tres áreas clave: el sector turístico-hotelero, el inmobiliario y el financiero, ámbitos en los que la compañía continuará impulsando nuevas inversiones, proyectos de expansión y generación de valor en las Islas.

Fase de crecimiento y mayor competitividad

Con esta decisión se cierra una etapa de gran relevancia en la historia del Grupo. Durante más de 50 años, Aguas de Vilaflor representó un proyecto empresarial sólido, construida gracia al esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de todas las personas que formaron parte de su trayectoria. Para Grupo CIO, este nuevo escenario representa una oportunidad para reforzar su liderazgo en sus líneas estratégicas de negocio y afrontar una nueva fase de crecimiento con una estructura aún más especializada, competitiva y preparada para responder a los retos del mercado. Como grupo de capital canario, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo económico del Archipiélago, apostando por proyectos capaces de generar inversión, empleo y riqueza en sectores de alto impacto para la economía regional.

El CEO de Grupo CIO, Francisco Javier Zamorano, señaló que "Aguas de Vilaflor forma parte de la historia de Grupo CIO desde 1975 y nos sentimos profundamente orgullosos del camino recorrido. Esta operación reconoce el valor construido durante todos estos años gracias al compromiso de un extraordinario equipo humano. Al mismo tiempo, nos permite afrontar una nueva etapa con mayor capacidad para seguir creciendo allí donde hemos decidido concentrar nuestra actividad: el turismo, el sector inmobiliario y el financiero. Continuaremos invirtiendo en Canarias, generando oportunidades y desarrollando proyectos con una visión de largo plazo."