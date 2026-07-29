La Joyería de Córdoba se convierte en el primer producto artesanal de España en tener la Indicación Geográfica Protegida de la UE

La Joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento. El Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este miércoles el anuncio de dicha declaración, que otorga a la marca Joyería de Córdoba un derecho de propiedad intelectual compartido y ayuda a proteger su nombre contra el uso indebido, la imitación y las prácticas comerciales engañosas. Además, supone un reconocimiento a siglos de tradición y a centenares de profesionales del sector.

El presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García Escribano, ha calificado a este 29 de julio como "un día que pasará a formar parte de la historia de la joyería cordobesa". García Escribano, que ha reconocido el trabajo para llegar hasta aquí de su predecesora en el cargo, Milagrosa Gómez, ha manifestado que dicha declaración implica que "el esfuerzo diario de nuestras empresas" se vea recompensado. Para el presidente de los joyeros cordobeses, no se trata solo de un reconocimiento europeo, sino de "un reconocimiento que Córdoba conoce desde hace siglos".

Rueda de prensa para dar a conocer el distintivo concedido a la Joyería de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Isidoro García Escribano: "La joyería forma parte de la identidad de Córdoba"

García Escribano ha incidido en ese binomio joyería-Córdoba para señalar que "la joyería forma parte de la identidad de Córdoba" y ha añadido que se trata de un sector que "ha sabido evolucionar sin perder la esencia".

Qué supone que la Joyería de Córdoba sea Indicación Geográfica Protegida

En cuanto a lo que supone ostentar dicho distintivo, implica, entre otras cosas, la protección jurídica de los productos amparados bajo la marca Joyería de Córdoba. Además, al consumidor también se le da la garantía de origen y autenticidad en el producto que adquiere y las empresas ganan en competitividad en un sector cada vez más globalizado. Y según ha señalado García Escribano, se protege "un patrimonio que no solo pertenece a las empresas, sino al conjunto de Córdoba".

Pieza elegida para representar la imagen de la marca Joyería de Córdoba. / MANUEL MURILLO

José María Bellido: "Córdoba tiene capacidad y potencial, solo hay que darle alas"

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha abundado en que la joyería cordobesa sea pionera en conseguir la IGP para un producto artesanal, algo que no tiene ninguna otra industria artesanal en España (sí existen más IGP, pero todas agroalimentarias). El alcalde ha apuntado que "cuando todos colaboramos juntos los proyectos salen" y ha agregado que "Córdoba tiene capacidad y potencial, solo hay que dejarle oportunidades y darle alas para que logremos ser los primeros". Por otro lado, cabe recordar que una institución municipal, como es el Imdeec, ha sido en gran parte artífice de que Joyería de Córdoba alcance este distintivo.

Adolfo Molina: "Es un distintivo que reconoce algo que ya sabíamos"

Mientras, el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha definido a la joyería cordobesa como "una tradición industrial y artesanal que forma parte de Córdoba" y ha valorado que esta IGP que concede la UE supone contar con "un distintivo que reconoce algo que ya sabíamos". Además, el delegado de la Junta en Córdoba ha reseñado que la joyería es un sector formado por pequeñas y medianas empresas y talleres familiares que verán en este reconocimiento una herramienta para "seguir creciendo, conquistando mercados y ser una referencia internacional".

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Salvador Fuentes, José María Bellido, Isidoro García Escribano y Adolfo Molina. / MANUEL MURILLO

Salvador Fuentes: "Se ha sabido diferenciar la marca Córdoba del resto del mundo"

Para el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, "se ha sabido diferenciar la marca Córdoba del resto del mundo" y se ha conseguido un reconocimiento que "vincula el producto al origen", siendo, además, "los primeros". Fuentes ha reconocido el "esfuerzo y trabajo de muchos joyeros y plateros que durante mucho tiempo han hecho cosas muy grandes desde la discreción". Además, el presidente de la Diputación ha puesto de relieve alguno de los datos más significativos de la joyería cordobesa, como que cuenta con más de 1.000 fabricantes, genera en torno a 15.000 empleos, supone el 20% del tejido industrial cordobés y representa hasta el 60% de toda la producción de joyería de España.

El diseño que representa a la marca Joyería de Córdoba Como toda marca debe estar acompañada de una imagen, la IGP Joyería de Córdoba no podía ser menos. El diseño que acompaña al distintivo es obra del joyero Álvaro Larrosa Furest y se trata de unos pendientes inspirados en Medina Azahara. La pieza fue ganadora del concurso promovido por la asociación San Eloy Córdoba, una joya.

Fuente: Diario Córdoba