Mapa de las gasolineras más baratas hoy miércoles en Las Palmas: encuentra la gasolina con el precio más bajo en tu municipio

Hoy miércoles 29 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31 en la isla de Fuerteventura, a 1,337€ el litro en la estación de servicio PCAN GIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 29 de julio, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,349€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,465€ el litro en Calle Tenderete. En San Bartolomé, Avenida Mamerto Cabrera, esquina de la calle La Hoya, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,465€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 29 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,369€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Haría, estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 29 de julio, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, PCAN GIL, en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el litro está a 1,317€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario en Calle Almirante Lallermand, 31 tiene un precio de 1,337€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,458€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 29 de julio, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,244€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,369€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,349€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ESCALERITAS que ofrece el gasoil a 1,349€ el litro en Gasóleo A en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,399€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Santa Rita de Casia, donde la estación de servicio DISA JINAMAR ofrece el diésel a 1,359€ el litro. La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,385€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación DISA EL GORO que tiene la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [29/07/2026 8:09:49]