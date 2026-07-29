Es oficial: la Seguridad Social cambia el sistema para calcular las lagunas de cotización que afectan a la pensión de los trabajadores con periodos sin aportaciones al sistema

Miles de trabajadores canarios miran con atención su vida laboral para comprobar si existen lagunas de cotización que puedan afectar a su futura jubilación. La falta de determinados periodos puede reducir de forma importante la cuantía final de la pensión. Ahora, la Seguridad Social dispone de un método para calcular las aportaciones realizadas, que beneficia a los hombres y a las mujeres por igual, como explica el abogado laboralista Nacho de la Calzada (@laboral_tips).

Estos periodos sin cotizaciones se deben a diferentes motivos: como desempleo, excedencias, interrupciones laborales o dificultades para encontrar trabajo. Sin embargo, existe un mecanismo que evita que esos vacíos tengan el mismo impacto que una ausencia total de cotizaciones.

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Así se integran las lagunas de cotización

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene previsto un sistema de integración de lagunas de cotización para evitar que los trabajadores sufran esos periodos en los que no se aportó al sistema de pensiones. En él, los meses se sustituyen por bases de cotización ficticias en lugar de computar como cero. Este mecanismo solo se aplica para los trabajadores por cuenta ajena.

Trabajadoras en una cafetería. / José Pérez Curbelo

El criterio del INSS cambia la aplicación entre hombres y mujeres

Hasta hace poco, la mejora en la integración de lagunas estaba vinculada principalmente a las mujeres o a los hombres que acreditaban haber interrumpido su carrera profesional por el cuidado de sus hijos.

Sin embargo, desde enero de este año, el criterio del INSS ha cambiado, introduciendo una novedad importante. Como explica Nacho de la Calzada, mientras continúe existiendo una brecha de género en las pensiones, ese sistema se aplicará tanto a hombres como a mujeres sin necesidad de acreditar el cuidado de hijos, ampliando así el alcance práctico de esta protección.

El objetivo es reducir las diferencias existentes entre las carreras laborales de ambos sexos mientras persistan los desequilibrios en las prestaciones de jubilación.

Así se cubren ahora los meses sin cotizar

El sistema establece distintos porcentajes según el tiempo acumulado sin cotizar. La integración queda distribuida así:

Los primeros 48 meses (cuatro años): se integran al 100% de la base mínima de cotización .

se integran al . Del mes 49 al 60: también se cubren al 100% , cuando anteriormente muchos de estos meses solo se integraban al 50%.

también se cubren al , cuando anteriormente muchos de estos meses solo se integraban al 50%. Del mes 61 al 84: se computan al 80% de la base mínima .

se computan al . A partir del mes 85: la integración pasa al 50% de la base mínima.

Con la base mínima vigente en 2026, situada en 1.424 euros mensuales, estos porcentajes permiten reducir considerablemente el efecto negativo que tendrían los periodos sin cotizar sobre la futura pensión.

Los expertos recuerdan que este sistema no añade años cotizados que no existían, sino que sirve exclusivamente para evitar que determinados meses computen con una base nula al calcular la base reguladora de la pensión.

Es decir, las lagunas de cotización no sustituyen el requisito mínimo de años exigido para acceder a la jubilación contributiva, sino que ayudan a mejorar el cálculo económico de quienes ya reúnen las condiciones necesarias para obtener esa prestación.