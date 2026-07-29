El producto canario gana altura en los vuelos de Binter

Binter ha comenzado a ofrecer producto local canario a bordo de algunos de sus vuelos con una primera acción protagonizada por las ciruelas de medianías de Gran Canaria.

La iniciativa, desarrollada junto a Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), busca acercar alimentos de temporada a miles de viajeros y dar visibilidad al trabajo de los productores del Archipiélago.

Ciruelas canarias en siete rutas

La primera acción se llevó a cabo este mes de julio en siete rutas: una hacia cada isla a la que vuela Binter y otra conexión con Madrid desde Gran Canaria, además de sus vuelos de regreso.

Los pasajeros recibieron una selección de ciruelas de medianías, vinculadas al Proyecto de Valorización de Frutas de Gran Canaria, impulsado por el Cabildo insular y GMR Canarias.

La experiencia incluyó también un código QR con información sobre la fruta, sus cualidades y el origen del producto.

Más producto local llegará a bordo

La colaboración continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas vinculadas al calendario agrícola de Canarias.

Binter prevé dedicar próximas acciones a las limas y mandarinas en septiembre, mientras que el vino y las castañas cobrarán protagonismo coincidiendo con la celebración de San Andrés.

La intención es convertir algunos vuelos en escaparates temporales de la producción agroalimentaria de las Islas.

Una apuesta por el sector primario canario

La compañía presenta esta iniciativa como una forma de unir conectividad y apoyo a la economía local.

El objetivo no se limita a ofrecer un detalle a los pasajeros, sino también a promocionar alimentos de proximidad entre residentes y visitantes y reforzar el conocimiento sobre el sector primario canario.

GMR Canarias, empresa pública del Gobierno autonómico, trabaja precisamente en la comercialización y modernización de los productos agroalimentarios del Archipiélago.

Lo que cambia para los pasajeros

Los viajeros podrán encontrarse durante el año con distintos productos canarios de temporada en determinadas rutas.

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La iniciativa abre así una nueva vía para llevar la agricultura de las Islas a bordo y convertir el trayecto en una experiencia también ligada al sabor y a la identidad del Archipiélago.