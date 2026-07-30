El BOC lo hace oficial: el Gobierno de Canarias aprueba una ayuda para que puedas cambiar el aire acondicionado

Miles de hogares canarios pueden beneficiarse de las ayudas públicas para renovar su aire acondicionado a través del Plan Renove, gestionado por las comunidades autónomas. Varios gobiernos regionales han vuelto a activar esta convocatoria, financiada con fondos Next Generation EU, con el objetivo de impulsar la sustitución de equipos antiguos por otros más eficientes. Los hogares que cumplan los requisitos podrán reducir el consumo energético con la instalación de nuevos sistemas de climatización.

En Canarias, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha las Subvenciones para la Transición Verde 2026, un programa de ayudas destinado a impulsar "la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la implantación de sistemas inteligentes, redes de gestión y equipos de almacenamiento energético".

Así puedes conseguir las ayudas / LP

Estas subvenciones están dirigidas tanto a particulares como a empresas, lo que amplía el número de posibles beneficiarios. Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional busca "fomentar el ahorro energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", según lo establecido en las normativas europeas.

La convocatoria de este año ya se ha cerrado, pero existe otra alternativa

El Gobierno de Canarias cerró el plazo para solicitar las Subvenciones para la Transición Verde 2026 el pasado 22 de junio. Por eso, los interesados tendrán que esperar al segundo trimestre de 2027 para volver a acceder a ellas.

Sin embargo, más allá de las subvenciones directas, la Agencia Tributaria mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones en el IRPF por actuaciones que mejoren la eficiencia energética de las viviendas.

Así te puedes beneficiar de la deducción general de IRPF / Freepik

Dependiendo del ahorro conseguido, los propietarios pueden aplicar distintas deducciones en la declaración de la Renta:

20% de deducción si la vivienda reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

si la vivienda reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. 40% de deducción cuando el consumo de energía primaria no renovable disminuye un 30% o la vivienda alcanza una calificación energética A o B.

Los límites de inversión deducible ascienden a 5.000 euros y 7.500 euros, respectivamente. Para poder obtener esta rebaja en la próxima Declaración de la Renta, Hacienda exige demostrar la mejora energética. Para ello será necesario tener un certificado energético previo a la obra y otro emitido una vez finalizada la instalación.

Otras ayudas autonómicas

Aunque no existe un Plan Renove estatal único para sustituir aparatos de aire acondicionado, sí hay un amplio abanico de ayudas autonómicas:

Comunidad Valenciana: las ayudas gestionadas a través del IVACE y la Generalitat pueden alcanzar el 40% del coste , con un máximo de 3.000 euros por vivienda.

las ayudas gestionadas a través del IVACE y la Generalitat pueden alcanzar , con un máximo de Madrid: hasta el 60% del coste en viviendas y un máximo de 5.000 euros en determinadas instalaciones comunitarias.

hasta el 60% del coste en viviendas y un máximo de 5.000 euros en determinadas instalaciones comunitarias. Cataluña: hasta el 40% del coste y un máximo de 3.000 euros por vivienda, que en Barcelona puede elevarse hasta los 6.000 euros.

hasta el 40% del coste y un máximo de 3.000 euros por vivienda, que en Barcelona puede elevarse hasta los 6.000 euros. Andalucía: subvenciones de hasta el 40% del importe de la instalación.

subvenciones de hasta el 40% del importe de la instalación. Aragón: ayudas que oscilan entre 150 y 250 euros, según la potencia del equipo.

En la mayoría de convocatorias es obligatorio que la instalación sea realizada por un profesional autorizado y que el antiguo sistema sea retirado correctamente para su reciclaje.