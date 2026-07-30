La Ley de Propiedad Horizontal y una administradora de fincas lo confirman: "Prohibir el uso de la piscina a los vecinos que no pagan las cuotas ayudan a disminuir la morosidad"

Las piscinas comunitarias pueden ser uno de los grandes atractivos de una urbanización durante el verano, pero también convertirse en un foco de conflictos cuando llega el momento de pagar. Mientras muchos propietarios cumplen con sus cuotas de comunidad, otros acumulan deudas y no abonan la parte que les corresponde. Para intentar que los vecinos morosos se pongan al día, la administradora de fincas María Dolores García Bernal explica una medida de presión, respaldada por la Ley de Propiedad Horizontal, que ya se usa en numerosas comunidades.

La experta explica que esta decisión no es nueva y destaca que sus resultados suelen ser positivos para las comunidades, en un vídeo informativo ha sido publicado por la cuenta oficial del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.

Los vecinos morosos pagarán cuando se enteren de esta prohibición / José Pérez Curbelo

Esta manera de meter prisa a los propietarios es muy efectiva, sobre todo en veranos tan calurosos como este. La administradora desvela que impedir el acceso a la piscina a los vecinos que tienen deudas con la comunidad es especialmente útil. Sin embargo, necesita de varios pasos burocráticos antes de poder llevarse a cabo.

No se puede prohibir el acceso a la piscina a los vecinos morosos de un día para otro

García Bernal explica que para poder llevar a cabo esto es necesario que haya sido aprobada previamente por la junta de propietarios y respete los requisitos legales.

Por ese motivo, la experta subraya que "como se trata de una medida que previamente está ratificada por una junta de propietarios, no es una sorpresa para ellos el que cuando tengan cuotas de comunidad pendientes de pago se les restrinja el acceso a la piscina".

La Ley de Propiedad Horizontal estipula este tipo de acuerdos y que ha avalado la jurisprudencia. Estas limitaciones pueden extenderse a las pistas deportivas u otras zonas comunes de la finca.

"La restricción del acceso a las piscinas en comunidades de propietarios es una medida que se viene tomando desde hace ya tiempo y además es una medida muy exitosa porque eso ayuda a disminuir la morosidad de las comunidades de propietarios", confiesa la administradora de fincas.

Cómo controlar quién puede entrar en la piscina

La forma de aplicar esta restricción depende del tipo de instalación y de los sistemas de control con los que cuente cada urbanización.

Imagen de archivo de una piscina. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

En las comunidades con piscinas de mayor tamaño, García Bernal explica que el acceso suele gestionarse mediante una persona encargada del control. Este tiene una lista de vecinos que no están al corriente de pago y que no pueden acceder a la instalación hasta que abonen la deuda.

En otras fincas, ya se usa un sistema automatizado que permite automatizar el proceso. En algunas piscinas comunitarias se utilizan cerraduras electrónicas, códigos de acceso o llaves magnéticas, de forma que los permisos se activan o desactivan en función de la situación de cada propietario.

Más allá del carácter disuasorio, García Bernal sostiene que el efecto económico suele ser inmediato: "Aquellos vecinos que no se encuentran al día con las cuotas de la comunidad, con las olas de calor que estamos sufriendo actualmente, intentan ponerse al día a la mayor brevedad posible".

Para la administradora, esta circunstancia beneficia tanto a los propietarios cumplidores como a la propia comunidad, ya que "es una medida positiva para las arcas comunitarias, porque permite que se saneen aún más".