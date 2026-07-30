Mogán dispara el alquiler en Canarias: ya supera los 21 euros por metro

El precio del alquiler sigue apretando en Canarias. El Archipiélago cerró el segundo trimestre de 2026 con un coste medio de 16,22 euros por metro cuadrado al mes, tras subir un 2,1% entre abril y junio y un 10,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La presión se nota especialmente en los municipios turísticos. Mogán encabeza el ranking canario con 21,55 euros por metro cuadrado, ligeramente por delante de San Bartolomé de Tirajana, mientras Telde protagoniza el mayor incremento trimestral, con una subida del 22,4%.

Canarias vuelve a crecer por encima de la media nacional

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa sitúan a Canarias claramente por encima del comportamiento medio de España.

Mientras el alquiler avanzó un 0,1% en el conjunto nacional durante el segundo trimestre, en las Islas el aumento fue del 2,1%. También el precio medio canario, de 16,22 euros por metro cuadrado, supera los 14,79 euros registrados en el país.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que la demanda elevada y la escasez de oferta disponible continúan tensionando el mercado del alquiler en el Archipiélago.

Aunque el crecimiento trimestral se modera respecto a etapas anteriores, el incremento interanual del 10,4% confirma que la vivienda sigue encareciéndose a un ritmo intenso.

Mogán y San Bartolomé de Tirajana lideran los precios

Los municipios más caros se concentran en las principales zonas turísticas de Canarias.

Mogán ocupa la primera posición, con 21,55 euros por metro cuadrado al mes, seguido muy de cerca por San Bartolomé de Tirajana, con 21,49 euros.

A continuación aparecen La Oliva, con 19,94 euros; Arona, con 19,93; y Adeje, con 19,87 euros por metro cuadrado.

También superan la media canaria San Miguel de Abona, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Candelaria y Granadilla de Abona.

En la parte baja del listado se sitúan Arucas, con 10,37 euros por metro cuadrado, e Icod de los Vinos, con 10,34.

Telde registra la mayor subida del trimestre

El dato más llamativo entre las ciudades analizadas es el de Telde. El municipio grancanario registró una subida trimestral del 22,4%, muy por encima del resto.

Le siguen Adeje, con un 5,2%; Santa Cruz de Tenerife, con un 4,9%; Candelaria, con un 4%; Puerto de la Cruz, con un 2,9%; y Las Palmas de Gran Canaria, con un 0,7%.

En cambio, el precio descendió en San Cristóbal de La Laguna, Arona, San Bartolomé de Tirajana y Granadilla de Abona.

Pese a esa fuerte subida trimestral, Telde se mantiene por debajo de los municipios turísticos más caros, con un precio medio de 16,06 euros por metro cuadrado.

Las dos capitales siguen por debajo de las zonas turísticas

Las Palmas de Gran Canaria cerró el trimestre con un precio medio de 15,87 euros por metro cuadrado, mientras Santa Cruz de Tenerife alcanzó los 15,20 euros.

Ambas capitales quedan por debajo de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Oliva, Arona o Adeje, donde la presión turística y la escasez de oferta elevan el coste del alquiler.

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En el conjunto de España, Canarias es la quinta comunidad autónoma con el alquiler más caro, solo por detrás de Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco.