¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves?

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 en la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy jueves 30 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,349€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 30 de julio, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,417€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,379€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,379€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Calle Tenderete, a 1,465€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,465€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,458€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en Puerto del Rosario a 1,360€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,334€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,244€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 30 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,349€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,349€ el litro de Gasóleo A en Avenida Escaleritas 112.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación de servicio DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia ofrece el gasoil a 1,359€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,385€ el litro en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, jueves 30 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA EL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/07/2026 8:09:47]