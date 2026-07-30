Los 'stickers' de WhatsApp impulsan el turismo interno en Canarias con más de 185.000 usuarios

Cuando las palabras no bastan para expresar el calor que hace en verano, los stickers de WhatsApp aparecen como una herramienta más del lenguaje cotidiano. Estas pequeñas imágenes permiten transmitir sensaciones, estados de ánimo e incluso quejas con un simple gesto. Pero si, además, se les añaden expresiones canarias como «qué calufa», la imagen gana fuerza e identidad.

Con esa idea la empresa pública de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias creó un grupo de difusión en esta red de mensajería que ya ha reunido a más de 185.000 usuarios en dos meses y que ha alcanzado a más de 1,2 millones de personas en los últimos 30 días.

Los stickers incluyen referencias tan reconocibles como Tremenda calufa, Vamos pa’l charco, Hoy toca tenderete, Se me fue el baifo, Hecho en Canarias o Me doy un bañito y vuelvo, además de ofrecer personajes inspirados en la fauna, la naturaleza y las costumbres del Archipiélago.

El objetivo es «intentar acercar la marca Islas Canarias a la vida cotidiana y a estas conversaciones que uno tiene con familia y amigos», señala la directora de Digital y Social Media de Turismo de Islas Canarias, Sara Sánchez-Romo. Con ello se refuerza, además, otra de las metas del sector turístico canario: fomentar el viaje entre las Islas de los propios residentes.

El turismo interno canario constituye un segmento estratégico. Según datos de Impactur Canarias esta actividad genera alrededor de 1.850 millones de euros de facturación turística al año. Estos viajeros contribuyen a distribuir el gasto entre las distintas Islas, fomentando con ello el equilibrio territorial, dinamizando la economía local y repartiendo mejor los beneficios del sector por el Archipiélago. Pues, mientras el turismo internacional se centra en las Islas capitalinas y Lanzarote y Fuerteventura, las Islas verdes reciben un menor número de ingresos.

El verano es la época del año con mayor movilidad de residentes entre las Islas. En 2025, la población canaria realizó casi 737.000 desplazamientos turísticos en la época estival, de los que el 38% se produjeron dentro del Archipiélago. Además, de las 7,4 millones de pernoctaciones que realizaron los residentes, la mayor parte, el 35%, tuvieron lugar en Canarias. Estos turistas generaron una facturación de 137 millones de euros en las vacaciones de verano, con un gasto medio de 500 euros por viaje y una estancia media de 9,3 días. Además, solo un 2% contrató paquete turístico, lo que permitió una mejor distribución del gasto.

Turismo interno

Precisamente, la directora de Digital y Social Media subraya que uno de los aspectos positivos del turismo interno es que los residentes «viajan mucho durante los puentes y en escapadas», lo que mueve la economía durante todo el año. También hace hincapié en islas como El Hierro, La Gomera o La Palma que no cuentan con aeropuerto internacional. Por otro lado, añade que, desde la perspectiva de la sostenibilidad, este tipo de desplazamientos genera una huella de carbono menor, lo que contribuye a un turismo más responsable.

En cuanto a las actividades realizadas por los residentes durante su estancia en las Islas, destacaron el disfrute de la playa (69%), las visitas a familiares o amigos (42%), las visitas culturales (25%), las compras (24%) y el senderismo (22%).

Nuevos 'stickers'

Con todo ello, uno de los elementos clave para impulsar este turismo entre Islas es la identidad canaria. Así lo entienden desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, donde consideran que acercar la marca al día a día de los residentes permite reforzar el vínculo con el Archipiélago. «Este canal ha nacido como una manera permanente de comunicarnos», apunta Sara Sánchez-Romo.

La intención es mantenerse cerca de la audiencia, seguir la actualidad y adaptar los contenidos a los intereses de los usuarios. De esta forma, ya se han lanzado stickers con motivo del 30 de mayo, así como con motivo del Mundial de fútbol, con propuestas como el baifo de la suerte o los plátanos rojiamarillos en apoyo a la selección española.

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Al tratarse de una iniciativa concebida a largo plazo, el proyecto continúa creciendo y el equipo creativo ya trabaja en nuevas colecciones de imágenes. «La vuelta al cole o los carnavales serán algunos de los nuevos temas», avanza la directiva.