Ahorra en tu depósito con los precios más bajos de gasolina y diésel en Gran Canaria este viernes 31 de julio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1. Allí tiene un precio de 1,359€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio DISA LA PARDILLA en Telde, isla de Gran Canaria, Autopista GC-1 km 8, donde el precio del Gasóleo A es de 1,359€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 31 de julio, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,349€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,244€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Las Palmas de Gran Canaria en Carretera Custa Ramón km 1 tiene un precio de 1,359€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 31 de julio, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Calle Tenderete, a 1,465€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,465€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,359€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,397€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,397€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,458€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en Antigua a 1,359€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,334€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, viernes 31 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PLENERGY, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 ofrece el gasoil a 1,359€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,369€ el litro en la estación H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,429€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 31 de julio está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,359€ el litro de diésel en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO a 1,359€ el litro de Gasóleo A en Calle Alegría 35.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA EL GORO a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [31/07/2026 8:05:23]